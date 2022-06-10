Xi Jinping'den, Çin'in "Ana Nehri" Yangtze'nin Korunması Üzerine Mesajlar - Son Dakika
Üye Girişi

Xi Jinping'den, Çin'in "Ana Nehri" Yangtze'nin Korunması Üzerine Mesajlar

10.06.2022 18:15
Xi Jinping'den, Çin'in "Ana Nehri" Yangtze'nin Korunması Üzerine Mesajlar

BEİJİNG, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping bu hafta Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletine yaptığı son inceleme ziyaretinde Jinsha ve Minjiang nehirlerinin Yangtze Nehri'ne karıştığı Yibin'i ziyaret etti.

BEİJİNG, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping bu hafta Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletine yaptığı son inceleme ziyaretinde Jinsha ve Minjiang nehirlerinin Yangtze Nehri'ne karıştığı Yibin'i ziyaret etti.

Xi, Yangtze Nehri havzası boyunca sağlam ekolojik korumanın, Yangtze Nehri Ekonomik Kuşağı'nda yüksek kaliteli kalkınmayı ilerletmek için ön koşul olduğunu kaydetti. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, Çin'in en uzun nehri olan 6.300 km uzunluğundaki Yangtze'nin ekolojik olarak korunmasına büyük önem veriyor. Xi, geçtiğimiz birkaç yıl içinde Yangtze boyunca çok sayıda inceleme gezisi gerçekleştirdi. Xi, ayrıca dokuz eyalet ve iki belediyeyi kapsayan ve ülke nüfusunun ve ekonomik toplamının yüzde 40'ından fazlasını oluşturan Yangtze Nehri Ekonomik Kuşağı'nın gelişimini ilerletmek için düzenlenen çeşitli sempozyumlara katıldı.

Xi'nin sözlerinden bazı önemli alıntılar şunlar: Sarı Nehir ve Yangtze Nehri, Çin ulusunun ana nehirleridir. Ana nehirlerin korunması, Çin ulusunun büyük yenilenmesi ve sürdürülebilir kalkınmasıyla ilgili çok önemli bir projedir. Yangtze Nehri'ndeki balık avlama yasağının maliyeti düşük değil, ancak tüm havzanın ekolojisini korumaya değer. Yangtze Nehri benzersiz bir ekolojik sisteme sahiptir. Nehrin ekolojik ortamını eski haline getirmek muazzam bir görev olacak ve nehir boyunca şu anda ve oldukça uzun bir süre boyunca büyük ölçekli bir geliştirme projesine hiçbir şekilde izin verilmeyecek. Yangtze Nehri Ekonomik Kuşağı'nın kalkınmasını desteklemek, genel ulusal kalkınmayla ilgili önemli bir stratejidir. Yangtze Nehri Ekonomik Kuşağı'nın yüksek kaliteli ve sürdürülebilir kalkınmasına güçlü bir destek sağlamak amacıyla ekolojiye öncelik veren yeni bir yeşil kalkınma yolunu açmak için çaba gösterilmelidir.

YORUMLAR
500
POCO'dan merakla beklenen model için kötü haber! POCO'dan merakla beklenen model için kötü haber! Xi, Çin'in Güneybatısındaki Meishan Kentinde İncelemelerde Bulundu Xi, Çin'in Güneybatısındaki Meishan Kentinde İncelemelerde Bulundu
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi Jinping'den, Çin'in 'Ana Nehri' Yangtze'nin Korunması Üzerine Mesajlar - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
19:28 4 kişi, liseli kızlara önce laf attı, daha sonra arabayla ezdi
18:49 Ekonomik adımların ilki olan GES'in detayları ortaya çıktı
18:44 "Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrılan kadından 5 gündür haber alınamıyordu! İşin gerçeğinin gönül ilişkisi olduğu anlaşıldı
18:11 Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu!
18:06 Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz
18:03 Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Karşılık vermeye devam edeceğiz
17:52 Yeni ekonomi adımlarına bir yenisi daha eklendi: Yabancı yatırımcıya SWAP imkanı
17:03 İYİ Partili Oral, "Alevi" çıkışının ardından Kılıçdaroğlu'na özür ziyaretinde bulundu!
16:59 Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin?
16:27 Galatasaray'da yarın yapılacak başkanlık seçiminin en güçlü adaylarından Dursun Özbek, Coca Cola CEO'su Burak Başarır'ı da ekibine aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 19:49:18. #1.12#
SON DAKİKA: Xi Jinping'den, Çin'in "Ana Nehri" Yangtze'nin Korunması Üzerine Mesajlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement