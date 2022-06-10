Xi Jinping'den, Çin'in "Ana Nehri" Yangtze'nin Korunması Üzerine Mesajlar

BEİJİNG, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping bu hafta Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletine yaptığı son inceleme ziyaretinde Jinsha ve Minjiang nehirlerinin Yangtze Nehri'ne karıştığı Yibin'i ziyaret etti.

Xi, Yangtze Nehri havzası boyunca sağlam ekolojik korumanın, Yangtze Nehri Ekonomik Kuşağı'nda yüksek kaliteli kalkınmayı ilerletmek için ön koşul olduğunu kaydetti. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, Çin'in en uzun nehri olan 6.300 km uzunluğundaki Yangtze'nin ekolojik olarak korunmasına büyük önem veriyor. Xi, geçtiğimiz birkaç yıl içinde Yangtze boyunca çok sayıda inceleme gezisi gerçekleştirdi. Xi, ayrıca dokuz eyalet ve iki belediyeyi kapsayan ve ülke nüfusunun ve ekonomik toplamının yüzde 40'ından fazlasını oluşturan Yangtze Nehri Ekonomik Kuşağı'nın gelişimini ilerletmek için düzenlenen çeşitli sempozyumlara katıldı.

Xi'nin sözlerinden bazı önemli alıntılar şunlar: Sarı Nehir ve Yangtze Nehri, Çin ulusunun ana nehirleridir. Ana nehirlerin korunması, Çin ulusunun büyük yenilenmesi ve sürdürülebilir kalkınmasıyla ilgili çok önemli bir projedir. Yangtze Nehri'ndeki balık avlama yasağının maliyeti düşük değil, ancak tüm havzanın ekolojisini korumaya değer. Yangtze Nehri benzersiz bir ekolojik sisteme sahiptir. Nehrin ekolojik ortamını eski haline getirmek muazzam bir görev olacak ve nehir boyunca şu anda ve oldukça uzun bir süre boyunca büyük ölçekli bir geliştirme projesine hiçbir şekilde izin verilmeyecek. Yangtze Nehri Ekonomik Kuşağı'nın kalkınmasını desteklemek, genel ulusal kalkınmayla ilgili önemli bir stratejidir. Yangtze Nehri Ekonomik Kuşağı'nın yüksek kaliteli ve sürdürülebilir kalkınmasına güçlü bir destek sağlamak amacıyla ekolojiye öncelik veren yeni bir yeşil kalkınma yolunu açmak için çaba gösterilmelidir.