Xi ve Trung, Çin-Vietnam İlişkilerini Görüştü
05.02.2026 12:47
Xi Jinping, Vietnam ile ilişkileri güçlendirmek için işbirliği yapma isteklerini vurguladı.

BEİJİNG, 5 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin- Vietnam ilişkilerinin gelişimine her zaman büyük önem atfettiklerini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri olan Xi çarşamba günü Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri To Lam'ın özel temsilcisi Le Hoai Trung ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi. Trung aynı zamanda Vietnam Komünist Partisi Merkezi Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve Vietnam Dışişleri Bakanı olarak görev yapıyor.

Xi, uzun vadeli istikrar, ileri görüşlülük, iyi komşuluk ve kapsamlı işbirliği politikasını sürdürmek ve iyi komşular, iyi dostlar, iyi yoldaşlar ve iyi ortaklar olma anlayışını pekiştirmek üzere Vietnam'la çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Xi üst düzey mutabakatı hayata geçirmek, geleneksel dostluğu ileriye taşımak, tüm düzeylerde etkileşimi ve tüm alanlarda işbirliğini derinleştirmek, farklılıkları uygun şekilde yönetmek ve ortak geleceğe sahip bir Çin-Vietnam topluğunun gelişimini teşvik etmek üzere Vietnam'la çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Trung ise Lam'ın minnettarlığını ifade eden yanıt mektubu ile sözlü mesajını Xi'ye iletti. Çin'le ilişkilerini geliştirip sağlamlaştırmayı her zaman dış politikalarının ön önemli önceliği olarak gördüklerini kaydeden Trung, yeni bir kalkınma yolculuğunda Çin'le el ele vererek ileriye doğru hareket etmeye hazır olduklarını söyledi.

Trung ayrıca, iki parti ve iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatın rehberliğinde, tarafların ikili ilişkilere yönelik siyasi, maddi ve kamuoyu desteğinin temellerini güçlendirmesi, Vietnam-Çin ilişkilerini yeni seviyelere taşıması ve iki ülke halklarına daha fazla fayda sağlaması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Xi Jinping, Diplomasi, Vietnam, Güncel, Son Dakika

13:14
