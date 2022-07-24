Xiaomi 12S Ultra inceleme! - Son Dakika
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Xiaomi 12S Ultra inceleme!

24.07.2022 21:00
Xiaomi 12S Ultra inceleme!

Dünyanın en büyük kamera sensörünü kullanan Xiaomi 12S Ultra modelinin detaylı inceleme videosunu paylaşıyoruz.

Xiaomi, bu ayın başında düzenlediği etkinlikte yeni 12S serisi akıllı telefonlarını tanıttı. Bu lansman sırasında dikkatleri üzerine toplayan cihaz ise dünyanın en büyük kamera sensörünü kullanan 12S Ultra oldu. Biz de geçtiğimiz günlerde ilk karşılaşma videosunu paylaştığımız bu cihaza daha yakından bakıyoruz. İşte Xiaomi 12S Ultra detaylı inceleme…

Xiaomi 12S Ultra inceleme! Özellikleri ve fiyatı

Xiaomi 12S Ultra, özellikleri ve tasarımı ile serinin diğer modellerinden kendini ayırmayı başarıyor. Cihaz Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden güç alıyor. Bu da selefi olan çipe kıyasla yüzde 10'u geçen CPU ve GPU hızı anlamına geliyor.

Xiaomi 12S Ultra inceleme!

12S Ultra'nın ekranına baktığımızda 6.73 inç QHD+ çözünürlüklü 120 Hz yenileme hızı ve 522 ppi piksel yoğunluğu sunan ve 1.500 nit parlaklığa çıkabilen AMOLED LTPO 2.0 panel olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda ekran altı parmak izi okuyucusuna da sahip. Ek olarak 8 GB/12 GB RAM ve 256 GB/512 GB depolamayla gelen cihaz, LPDDR5 ve UFS 3.1 teknolojilerine de ev sahipliği yapıyor.

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Quick Charge 4+ destekli modelde 67W hızlı kablolu (15 dakikada yüzde 50), 50W kablosuz (15 dakikada yüzde 40) ve 10W ters kablosuz şarj yapabiliyor. Bataryasının boyutu ise 4.860 mAh. Buna ek olarak, WiFi 6E, Bluetooth 5.2 ve IR Blaster gibi teknolojilerle birlikte gelen model, kutudan Android 12 tabanlı MIUI 13 ile çıkıyor.

Xiaomi 12S Ultra'nın kamera özelliklerine baktığımızda, Sony'nin mobil tarafta yer alan en büyük kamera sensörü olan 1 inç boyutundaki IMX989 ile birlikte geldiğini görüyoruz. Ayrıca burada Leica'nın da büyük katkısı olduğu ve cihazın iPhone 13 Pro Max'ten 2.73 kat daha büyük olan sensörü sayesinde seleflerinden çok daha iyi fotoğraflar çektiği belirtiliyor.

Xiaomi 12S Ultra inceleme!

Genele bakacak olursak, 50 Megapiksel OIS destekli ana kamera (1 inç Sony IMX989), 48 Megapiksel 120x yakınlaştırma yapabilen OIS destekli 120 mm periskop ve 48 Megapiksel 128 derece F2.2 diyafram açıklığına sahip 13 mm ultra geniş açıdan oluşan üçlü bir dizilim bulunuyor. Önde ise 20 Megapiksel özçekim kamerası yer alıyor.

Buna ek olarak cihaz, 8K video kaydı yapabiliyor. HyperOIS destekli kamerası Dolby Vision destekli kayıt alabiliyor. Bu da videolardaki dinamik aralığın çok daha yüksek bir seviyeye ulaşmasını sağlıyor. Ayrıca 10 bit RAW destekli fotoğraf çekimi yapabildiğini belirtelim.

Xiaomi 12S Ultra fiyatı ise başlangıç modeli için 8 GB RAM ve 256 GB depolama için 5 bin 999 yuan olarak açıklandı. 12 GB RAM ile 256 GB depolamalı modeli 6 bin 499 yuan, 12 GB RAM ve 512 GB depolamalı modeli ise 6 bin 999 yuan.

Xiaomi 12S Ultra tüm özellikleri:

İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1

Ekran: 6.73 inç, QHD+, 120 Hz, 522 ppi, 1.500 nit, AMOLED LTPO 2.0

RAM: 8GB/ 12 GB

Depolama: 256 GB/ 512 GB

Kamera: 50 Megapiksel ana (OIS ile)+48 Megapiksel geniş+48 Megapiksel periskop kamera (OIS ile)

Video kaydı: 4K 60 fps/ 8K

Batarya: 4.860 mAh

Hızlı şarj: Quick Charge 4+ destekli 67W hızlı kablolu (15 dakikada yüzde 50), 50W kablosuz (15 dakikada yüzde 40) ve 10W ters kablosuz

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Xiaomi, Sony, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Xiaomi 12S Ultra inceleme! - Son Dakika

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