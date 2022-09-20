Bir Xiaomi modeli daha Android 12 güncellemesi aldı! - Son Dakika
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Bir Xiaomi modeli daha Android 12 güncellemesi aldı!

20.09.2022 13:32
Bir Xiaomi modeli daha Android 12 güncellemesi aldı!

Xiaomi geçtiğimiz yıl kullanıcıların beğenisine sunulan Pad 5 modeli için Android 12 yayınlama kararı aldı.

Güncelleme çalışmalarına hız kesmeden devam eden Xiaomi, Android 13 sürümünde son aşamaya geçti. Şirket, şu sıralar beta çalışmalarını sürdüren şirket, diğer yandan eski sürümlerin dağıtımını ihmal etmiyor. Son olarak şirket Türkiye'de de kullanılan bir model için daha Android 12 güncellemesi yayınlama kararı aldı.

Xiaomi Pad 5 Android 12 güncellemesi aldı

Xiaomi Pad 5, son zamanlarda şirketin güncelleme çalışmalarının odağında. Zira Android 12 sürümünün geçtiğimiz hafta V13.0.3.0.RKXTRXM yapı numarasıyla en geç bu ayın sonuna kadar Türkiye'deki Pad 5 modellerine ulaşacağı ortaya çıktı.

Bir Xiaomi modeli daha Android 12 güncellemesi aldı!

Bunun dışında Global ROM'a sahip Xiaomi Pad 5 modelleri için de beklenen haber geldi. Zira şirket, an itibariyle V13.1.1.0.SKXMIXM yapı numarasıyla sürümü yayınladı. Güncelleme, 3 GB boyutunda ve Eylül 2022 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor.

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Pad 5 teknik özellikleri

Ekran: 11 inç – WQHD+ – 276 PPI – IPS LCD– 120 Hz tazeleme hızı – 500 nit?Diğer özellikler: HDR10+, Dolby VisionDonanım: İşlemci: Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm)?Grafik İşlem Birimi: Adreno 640?Depolama – RAM: 6 GB RAM – 128/ 256 GB depolamaKamera: Ana kamera: 13 Megapiksel, f/2.0?Arka kamera video: 30 FPS (4K), (1080p) 30 FPS?Ön kamera: 8 Megapiksel, f/2.0?Ön kamera video: (1080p) 30fpsDiğer: Batarya: 8720 mAh, 33W hızlı şarj desteği? İşletim Sistemi: MIUI 12.5 (Android 11)

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Kaynak: Shiftdelete

Türkiye, Xiaomi, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bir Xiaomi modeli daha Android 12 güncellemesi aldı! - Son Dakika

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