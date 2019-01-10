Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

Konya'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Konya'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.



Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Konya İl Şube Müdürlüğü ekipleri, ağır kış koşullarının hüküm sürdüğü Konya'da doğal alanda yaşam süren ve açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunan yaban hayvanlarına sahip çıktı.



Ekipler, yoğun kar yağışı dolayısıyla doğal ortamdaki yaban hayvanlarının aç kalmaması ve kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi için çalışma başlattı.



Muhtelif doğal alanlara milli parklar görevlileri tarafından sakatat, yem ve yonca balyası bırakıldı.



Ekiplerin çalışmalarını olumsuz hava şartları sürdükçe devam ettireceği bildirildi.

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