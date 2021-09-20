Yaban hayvanları susuzluğunu ormandaki yalaklardan gideriyor - Son Dakika

- Yaban hayvanları susuzluğunu ormandaki yalaklardan gideriyor

ANKARA - Yaban hayvanları Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yalaklarla susuzluğunu gideriyor. Yaban hayvanlarının kurulan yalaklardan su içmeleride foto kapanlar tarafından görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün ormanlarda yapılan su yalaklarından yaban hayvanlarının susuzluğunu giderdiği genel müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda görüldü. Yapılan paylaşımda; "Genel Müdürlük olarak yaptığımız su yalakları ile yaban hayvanlarını susuz bırakmıyoruz" mesajı ile yayınlandı.