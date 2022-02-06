'YABANCI CİSİM TIKANIKLIĞI, GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN SONUÇLAR DOĞURUYOR' - Son Dakika

ADANA'da, ağzına aldığı kürdanın boğazına kaçması sonucu hastaneye kaldırılan ve operasyonla sağlığına kavuşan Ali Ekin Ünlüsoy'un tedavisini yürüten Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Göğüs Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Avcı, bu vakaların hayati risk taşıdığını söyledi. Basit işlemle çıkarılabilecek yabancı cismin çıkarılmaması durumda oluşabilecek tehlikeleri de sıralayan Avcı, "Bu durum yıllar içerisinde geri dönüşü olmayan akciğer enfeksiyonu, doku kaybı ve ölüm gibi sonuçlar doğuruyor" dedi.

Arkadaşlarıyla 27 Ocak'ta gittiği restoranda ağzına aldığı kürdanın boğazına kaçması sonucu hastaneye kaldırılan ve yapılan operasyonla sağlığına kavuşan Ali Ekin Ünlüsoy'un tedavisini yürüten Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Göğüs Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Avcı, hayati risk taşıyan bu vakalar hakkında konuştu.

Yabancı cisim tıkanıklığı yaşayan kişilere olay anında uygulanan Heimlich manevrasının hayat kurtarıcı olacağını belirten Doç. Dr. Avcı, kişinin hastaneye geldiğinde ise ilk olarak nefes darlığı problemlerinin çözülmesi için hızla müdahalelerin yapıldığını kaydetti. Bunun için 'fiberoptik bronkoskopi' ya da genel anestezi altında 'rijit bronkoskopi' gibi yöntemlerin kullanıldığını anlatan Avcı, "Böylelikle herhangi bir kesi yapmadan ağızdan girerek yabancı cismi solunum yollarında tespit edip, çıkarılmasını sağlıyoruz. Bronkoskopi ile yabancı cisim çıkarılamazsa veya o bölgede kanama gibi acil müdahale gerektiren durumlar olursa kişi ameliyata alınıyor. Genellikle 'torakotomi' dediğimiz göğüs kafesinin cerrahi girişimle açılması sonucu hava yoluna ulaşılması ve cisimlerin çıkarılması sağlanıyor" dedi.

AKCİĞER HARABİYETİ

Bazı yabancı cisim aspirasyonlarında ise hastanın sağlık kuruluşuna başvurmadığına dikkat çeken Doç. Dr. Avcı, "Daha çok gıda parçaları, pisi pisi otu gibi bazı otlar, plastik küçük oyuncak parçaları buna örnektir. Bunların grafilerde görülmemesi de süreci uzatmaktadır. Yabancı cisim akciğerlerdeki hava yollarının içinde kaldığında vücut, buna tepki olarak etrafında kendisini koruyabilmek amacıyla bir nevi kabuk oluşturma tarzında kalınlaşmalar gösteriyor. Hava yolunun kapanması sonrasında akciğer dokusunda özellikle balgam gibi salgılar boşalamadığı için bu bölgelerde çok sık enfeksiyon gelişmeye başlıyor. Sonrasında geri dönüşü olmayan, ilaçla herhangi bir tedavisi olmayan akciğer harabiyetine sebep oluyor" dedi.

'TAM TIKAYICI LEZYON HALİNE GELEBİLİYOR'

Basit işlemle çıkarılabilecek yabancı cismin çıkarılmaması durumda oluşabilecek tehlikeleri de sıralayan Doç. Dr. Avcı, şöyle devam etti:

"Bu durum yıllar içerisinde geri dönüşü olmayan akciğer enfeksiyonu, doku kaybı ve ölüm gibi sonuçlar doğuruyor. Yaşlı hastalarda refleks mekanizmalarının zayıflaması, gıda tarzında büyük parçaların öğütülememesi gibi durumların tıkayıcı etkileri çok daha fazla oluyor. Hava yollarındaki büyük tıkanıklıklar da ölüme neden oluyor. Bunun dışında yabancı cisim akciğerde hava yollarına girdikten sonra öksürük ve pozisyon ile yer değiştirebiliyor. Böylelikle hayati tehlike oluşturacak bir yeri tıkayabiliyor. Ayrıca şişebilen özelliği olan nohut, fasulye gibi yabancı cisimler de akciğere girdiğinde bölgedeki salgılarla birlikte şişerek tam tıkayıcı bir lezyon haline gelebiliyor. Bu da özellikle çocuklarda hayati tehlike oluşturuyor. O nedenle herhangi bir şüphede sağlık kuruluşuna başvurulması çok büyük önem arz ediyor."