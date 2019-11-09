Yabancı turizm acentelerinin işletmecileri Artvin'de buluştu

Artvin'de 8 ülkeden 25 acente işletmecisinin katılımıyla turizm değerlendirme toplantısı yapıldı.

Artvin Ticaret ve Sanayi Odasının organizasyonunda bir otelde düzenlenen ve Amerika, Rusya, Malezya, İtalya, Fransa, Singapur, Filipinler ve Avusturalya'dan acente işletmecilerinin yer aldığı toplantıda, kentte turizmin gelişmesi ve dünya ölçeğine yayılması için yapılması gerekenler konuşuldu.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, burada yaptığı konuşmada, kette turizmin gelişmesi için kamu ve özel sektör olarak yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

Son dönemde Artvin'in en temel gündeminin turizm olduğunu ve kente ilginin her geçen yıl arttığını ifade eden Doruk, şöyle konuştu:

"Gün geçmiyor ki ilimizin güzellikleri ulusal medyada yer almasın. İlimize yerli ve yabancı turistlerin ilgisi her geçen yıl katlanarak artıyor. Turizm yönünden buraya ilgi daha fazla. Biz de bu talebi karşılamak için her gün daha fazla çalışıyoruz. Artvin'i yeni yüzüyle, barajlar şehri olarak tanımlıyoruz. Otantik Çoruh Nehri üzerinde 17 tane baraj projesi var. Artvin sınırları içerisinde halihazırda dört tanesi bitmiş durumda. Bu barajları turizme kazandırmanın planlarını yapıyoruz."

Doruk, kentin bitki çeşitliliği ve endemik tür bakımından Türkiye'de ilk sırada olduğunu belirterek, bu zenginliği Botanik Park Projesi'yle turizme sunmak için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt da Artvin'in zorlu coğrafyası dolayısıyla bugüne kadar çok keşfedilmediğine işaret ederek, "Göğe komşu topraklar olarak adlandırılan bu coğrafyayı bu dönemde valimiz, belediye başkanımız, müdürlerimiz ve oda başkanlarımız önderliğinde, hem Türkiye'ye hem dünyaya tanıtacağız. Artvin, dünyanın en yaşlı ormanlarına sahip. Çok kaliteli oksijeni var. Bu oksijenden yalnızca biz değil, tüm dünya faydalansın. Birer kişi geldiniz, umarım bir dahaki sefere biner kişi gelirsiniz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılara, Valilikçe hazırlan belgesel filmi ile Artvinli fotoğraf sanatçısı Süleyman İnal'ın kentle ilgili fotoğraflarının yer aldığı slayt gösterisi izletildi.

Acente işletmecilerinin üç gün boyunca kentin turizm destinasyon merkezlerini gezerek incelemelerde bulunacağı belirtildi.