Yabani ve Sokak Hayvanları İçin Yemleme Çalışması

Yabani ve sokak hayvanları için yemleme çalışması Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hayvanları için doğaya yem ve mama bıraktıVAN - Van'da havaların soğumasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için büyükşehir belediyesi ekipleri doğaya yem ve mama bıraktı.Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak ve yaban hayvanlarının su ve gıda ihtiyaçlarının karşılanması konusunda yaptığı çalışmaları devam ettiriyor. Havaların soğumasıyla birlikte Özalp karayolu üzerinde bulunan Erçek Gölü kıyısına yaban hayvanları için yem bırakılırken, şehir merkezinde ise cadde ve sokaklara kurulan 140 yem kutusuna da mama bırakıldı. Yemleme çalışmaları, yaban hayvanları için kar örtüsü tamamen kalkana kadar, sokak hayvanları için de yıl boyunca süreceği belirtildi.Günde ortalama doğaya 230 kilogram mama ve yem bıraktıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Veterineri Şah İsmail Bilge , "Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi olarak kış mevsiminde sokak ve yaban hayvanlara yönelik yemleme çalışmamız her gün aktif bir şekilde devam ediyor. Sokak hayvanlarına yönelik cadde ve sokaklarda yaklaşık 140 aktif noktamız bulunmaktadır. Buralara her gün ortalama 150 kilogram mama bırakıyoruz. Yine bunun yanında doğadaki hayvanları da düşünmek zorunda olduğumuz için kentin çıkışında bulunan göl, gölet, akarsu ağızları ve dağlık alanlara da günlük 80 kilogram yem bırakıyoruz. Bu şekilde Van Büyükşehir Belediyesi olarak onların beslenmelerini üstlenmiş oluyoruz. Buradan tabii toplum olarak da her birimize çok büyük işler düşüyor. Bizim mutlaka ulaşamadığımız noktalar da oluyordur. Sokağa bırakacağımız bir kap mama veya bir parça ekmek bile hayvanların hayatlarını idame ettirmeleri noktasında büyük önem taşıyor. Bu noktada halkımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.