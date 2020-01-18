YADES ekipleri çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin uygulamaya koyduğu Yaşlı Destek Projesi (YADES) ile kimsesi olmayan ya da bakıma muhtaç yaşlıların evlerinin tadilatı, temizliği yapılıyor, kişisel bakımları için yardımcı olunuyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaşlıların evlerinde bakım ve temizliklerinin yapıldığı hizmeti Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'nde yer alan Evde Bakım Birimi elemanları gerçekleştiriyor.

Evlerinin temizlik, bakım ve basit tamirat işleri ile yaşlıların kişisel bakımları ve sağlık kontrolleri Büyükşehir Belediyesi ekiplerince karşılanıyor.

Bu kapsamda Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi Evde Bakım Birimi elemanları, Gültepe Mahallesi'nde engelli çocuklarıyla yaşayan Mefaret-Yusuf Türkdönmez çifti ile Aydınlıkevler Mahallesi'nde kızıyla yaşayan Ayşe Kaya'nın evlerine gidip ihtiyaçlarını karşıladı.

Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Memduh Büyükkılıç'a teşekkür eden Mefaret Türkdönmez, "Bizlere bu yardımı yaptıkları için her namazımda dua ediyorum. Engelli bir evladım var. Yavrumu, kaldıramaz olmuştum. Geldiler, yardım ettiler ve her hizmeti yaptılar. Çalışanların güler yüzlülüğü bile yetiyor. Bundan daha iyi bir hizmet olamaz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç, hizmeti, hürmeti, insanlığı ile bizlere her şeyi tattırdı. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.