Yağ hırsızları yakayı ele verdi - Son Dakika
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Yağ hırsızları yakayı ele verdi

10.03.2022 15:19
Yağ hırsızları yakayı ele verdi

Bitlis'in Güroymak ilçesinde farklı tarihlerde 4 iş yerinden sıvı yağ, sigara ve tütün çalan şahıslar yakalandı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde farklı tarihlerde 4 iş yerinden sıvı yağ, sigara ve tütün çalan şahıslar yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Güroymak Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yapmış oldukları çalışmalar sonucunda, farklı tarihlerde meydana gelen 4 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Hırsızlık olayına karışan ve suç eşyalarını satın alan 4 şahsın yakalandığı operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 2 bin 400 TL olan ayçiçek yağı ile piyasa değeri 5 bin TL olan toplamda 50 karton sigara ve 8 karton tütün ele geçirildi. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BİTLİS

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Güroymak, Sigara, Bitlis, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yağ hırsızları yakayı ele verdi - Son Dakika


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