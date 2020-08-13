Yağ Oranınızı Düşürmek İçin Kas Kütlenizi Arttırın - Son Dakika

Sahip olduğunuz kas kütlesi, metabolik hızınızla doğrudan ilişkilidir. Yağsız kas kütlesi kazanmak istiyorsanız beslenme ve fiziksel aktivite büyük önem taşır. Doğru beslenme desteği sağlanmadığı takdirde antrenmanınızdan kolaylıkla sonuç alamazsınız.

Kardiyo kalori kaybetmenizi sağlarken, ağırlık antrenmanı metabolizmanızı geliştirmek ve uzun vadeli başarı elde etmek için önemlidir. Kilo verme sürecinde ağırlık antrenmanı size anlamsız geliyor olabilir. Fakat ağırlık antrenmanı vücut kompozisyonunuzu farklı şekillerde geliştirir; iyi bir ağırlık antrenmanı yapıyorsanız antrenman sırasında ve hatta sonrasında bile kalori yakmaya devam edersiniz, diyet sürecinde ağırlık antrenmanı yapmazsanız yağ kaybederken kas kütlenizden de kayıplar yaşayabilirsiniz.

Proteinler kas kazanmak için büyük önem taşır ancak karbonhidratlar ve yağlara da beslenme programında mutlaka yer verilmelidir.

İskelet kaslarımız, kan şekeri kontrolü ve enerji dengesini korumak için önemli bir dokudur, yağ asitlerini yakıt olarak kullanır, açlık sırasında diğer dokular tarafından yakıt olarak kullanım için amino asit kaynağı olarak işlev görür.

Çok düşük kalorili bilinçsiz bir diyet ile kilo kaybı sonucunda genellikle kas kütlesi kaybı ve kas kütlesi kaybı görüldüğü için metabolik hız kaybıyla sonuçlanır.

Prediyabet, tip 2 diyabet ve karaciğer yağlanması olan kişilerde yapılan çalışmalarda ağırlık antrenmanının göbek bölgesinden yağ kaybında etkili olduğu görülmüştür.

Fazla kilolu gençlerde yapılan bir çalışmada, ağırlık antrenmanı ve aerobik egzersiz kombinasyonunun viseral yağlanmada azalmaya yol açtığını göstermiştir.

Düşük karbonhidratlı diyet üzerine yapılan çalışmalarda, kişilerin vücut yağında kayıp sağlanırken yağsız kas kütlesinde kazanç sağlanabileceği gösterilmiştir.

Yapılan bir çalışmada, altı ay boyunca haftada üç kez kuvvet antrenmanının yapılmasının sonucunda metabolik hızda ortalama %7.4 artış görülmüştür.

Diyetisyen Hazal Doğan