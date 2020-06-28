Yağış sonrası dere taştı, evleri su bastı - Son Dakika

Yağış sonrası dere taştı, evleri su bastı

Yağış sonrası dere taştı, evleri su bastı Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Düzyurt Mahallesinde etkili olan sağanak yağmur sonrası derenin taşmasıyla evleri su bastı.

Yağış sonrası dere taştı, evleri su bastı

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ERZURUM - Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Düzyurt Mahallesinde etkili olan sağanak yağmur sonrası derenin taşmasıyla evleri su bastı.

Dün il genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Tekman ilçesinde bağlı Düzyurt mahallesinde sağanak yağmur etkili oldu. Yağmurun şiddetini artırmasıyla köyden geçen dere taştı. Çok sayıda evi sel suların basmasının ardından vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından evlerinden tahliye edildi.

Cadde ve sokaklara da hasar veren aşırı yağmur ve çamur enkazı, Tekman Belediye ekipleri tarafından temizlenmeye başlandı.

Sel felaketinde can kaybının yaşanmadığı, bazı evlerde hasara neden olduğu belirtildi.

Erzurum, Tekman, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 11:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Yağış sonrası dere taştı, evleri su bastı - Son Dakika

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