Yağışlar Tarsus'ta okul ihata duvarını yıktı
1 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen sağanak yağışlar, okul ihata duvarını yıktı.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:34 Kaynak: İHA
'in Tarsus
ilçesinde meydana gelen sağanak yağışlar, okul ihata duvarını yıktı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çokak Mahallesi'nde bulunan Zekeriya Çayan İlkokulu ve Ortaokulunun bahçesi, aşırı yağışlardan dolayı suyla doldu. Etkili olan yağışların okulun ihata duvarının 50 metrelik bölümünü yıktığı görüldü.
Ayrıca, yine ilçeye bağlı Çavuşlu Mahallesi
'nde de aşırı yağışlar 3 menfezi yıkarken, 1 elektrik direğini de devirdi. - MERSİN
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