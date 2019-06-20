Son Dakika Haberleri: Yağışlar Tarsus'ta okul ihata duvarını yıktı
Son Dakika Güncel Haber

Yağışlar Tarsus'ta okul ihata duvarını yıktı

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen sağanak yağışlar, okul ihata duvarını yıktı.

Yağışlar Tarsus'ta okul ihata duvarını yıktı, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen sağanak yağışlar, okul ihata duvarını yıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çokak Mahallesi'nde bulunan Zekeriya Çayan İlkokulu ve Ortaokulunun bahçesi, aşırı yağışlardan dolayı suyla doldu. Etkili olan yağışların okulun ihata duvarının 50 metrelik bölümünü yıktığı görüldü.

Ayrıca, yine ilçeye bağlı Çavuşlu Mahallesi'nde de aşırı yağışlar 3 menfezi yıkarken, 1 elektrik direğini de devirdi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:34 Kaynak: İHA
mersin, tarsus, okul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Okul Gıdası" logosunun kullanım detayları belli oldu Hobi olarak başladığı Japon eriğinden 120 ton ürün elde etti Adana'da TIR, çarptığı otomobille köprüden uçtu! Tam o an kamerada Son dakika! YSK, 23 Haziran İstanbul seçimi için seçmen listesine son şeklini verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 18:29:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yağışlar Tarsus'ta okul ihata duvarını yıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]