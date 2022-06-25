İl Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise "Bakırköy'de gasp yaptı, Gürcistan'da saklandı, tekrar ülkemize girerken Sarp'ta yakalandı, Hopa 'da firar etti, Arsin polisi yakaladı. Çekirge, Trabzon polisinden kaçamadı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Bakırköy, Trabzon, Arsin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yağma suçundan aranan firari Trabzon'da takside yakalandı - Son Dakika

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