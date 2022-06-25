Yağma suçundan aranan firari Trabzon'da takside yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yağma suçundan aranan firari Trabzon'da takside yakalandı

25.06.2022 12:28
Yağma suçundan aranan firari Trabzon'da takside yakalandı

Trabzon'da, yağma suçundan hakkında arama kararı bulunan ve gözaltına alındıktan sonra taksiyle kaçan şüpheli, polis uygulama noktasında yakalandı.

Trabzon'da, yağma suçundan hakkında arama kararı bulunan ve gözaltına alındıktan sonra taksiyle kaçan şüpheli, polis uygulama noktasında yakalandı.

Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında "Birden fazla kişi ile birlikte yağma" suçundan arama kaydı bulunan Gürcistan uyruklu G.G'nin, dün Sarp Gümrük Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptığı sırada yakalandıktan sonra firar ettiğinin bildirilmesi üzerine, uygulama noktası kurdu.

Uygulama noktasında bir taksiyi durduran ekipler, araçtaki kişinin G.G. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise "Bakırköy'de gasp yaptı, Gürcistan'da saklandı, tekrar ülkemize girerken Sarp'ta yakalandı, Hopa'da firar etti, Arsin polisi yakaladı. Çekirge, Trabzon polisinden kaçamadı." ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR
500
İstanbul'da gasp yapan Gürcü şahıs Trabzon polisinden kaçamadı İstanbul'da gasp yapan Gürcü şahıs Trabzon polisinden kaçamadı Trabzon'da uçurumdan düşerek hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı Trabzon'da uçurumdan düşerek hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: AA

Bakırköy, Trabzon, Arsin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yağma suçundan aranan firari Trabzon'da takside yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:29 Tekel bayiinde ortalık savaş alanına döndü! Müşteri ve işletme sahipleri kavgasını polis zor ayırdı
12:25 Ümit Özdağ siyanür tehlikesine dikkat çekmişti! Bakanlık altın madeni işletmesine 16 milyon lira ceza kesti
12:07 Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç ile tartıştı, tercihini Galatasaray'dan yana kullandı
12:05 Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yaşananlar izleyenleri şaşırttı! Yarışmacı programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nu tanıyamadı
12:02 Erkan Petekkaya sevenlerini korkuttu! Çekim esnasında kalp krizi geçirdi
01:08 Hava almak için balkona çıkan adam, pusu kuran kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
01:04 Kanada'da madenciler, 30 bin yıllık mamut yavrusu buldu
01:02 Ebru Şancı'dan dekoltesini kapatmaya çalışan eşine "RTÜK Genel Müdürü" esprisi
00:38 Meteoroloji'den hafta sonu için sağanak yağış uyarısı: Sel ve su baskını olabilir
00:09 Ersan Şen'in "Cemal Metin Avcı'ya verilen haksız tahrik indirimi kararı doğru" sözü eleştiri oklarının hedefi oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 12:45:33. #1.12#
SON DAKİKA: Yağma suçundan aranan firari Trabzon'da takside yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement