Yağmur, depremde çöken binadaki madalyalarına kavuştu - Son Dakika

İZMİR'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında bir kısmı çöken Barış Sitesi'nin 5'inci katında oturan atlet Yağmur Acar (15), ailesiyle birlikte binadan sağ çıktı. Binada 42 tane madalyası kalan sporcunun tek isteği madalyalarını alabilmekti. Türkiye Atletizm Federasyonu, madalyalarından bir kısmını yeniden bastırıp, Yağmur'a teslim etti. Madalyalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Acar, depremden beri çadırda yaşamasına rağmen antrenmanlarına aksatmadan devam ediyor.

Genç atlet Yağmur Acar, Ege Denizi'nde 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden bir kısmı çöken Barış Sitesi'nden ailesiyle birlikte sağ kurtuldu. Binanın alt katları çöktükten sonra merdiven ile dışarı çıkan Acar'ın tek isteği içeride kalan 42 madalyasını almaktı. Uzun atlama branşında Türkiye üçüncülüğü ve il birincilikleri olan başarılı sporcunun yardımına Türkiye Atletizm Federasyonu yetişti. Federasyon Başkanı Fatih Çintimar, yeni madalyalarla birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun hediyesi spor malzemelerini genç atlet Acar'ın yaşadığı çadır kente getirdi. Genç sporcu Acar, madalyalarından bir kısmına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Deprem gününden beri ailesiyle birlikte Şehit Piyade Asteğmen Bilal Çakırcalı Parkı'nda çadırda kalan Acar, her gün antrenörü Jülide Öğünç ile çalışmalarına devam ediyor. Acar'ın hedefi, milli takıma girip Türkiye'yi temsil edebilmek.

'5 YAŞINDA JİMNASTİKLE SPORA BAŞLADIM'5 yaşında jimnastikle spora başladığını söyleyen Acar, "1,5 yıl sonra da antrenörüm Jülide hocayla beraber atletizme başladım. Uzun atlama branşındayım. Şehir dışı yarışlarında madalyalar kazandım. En önemli olanları Türkiye çapında olanlardı. Sırıkta Türkiye üçüncülüğüm var. Uzun atlamada geçen sene U16 Türkiye üçüncülüğüm var. İl birinciliklerim ve bölge birinciliklerim var" dedi.'HALA İÇERİDE KALAN MADALYALARIMI BEKLİYORUM'Deprem anında yaşadıklarını aktaran Acar, "Deprem başladığında sakindim, 5'inci katta oturuyorduk. Dışarı çıktıktan sonra baktım alt katlar çökmüş ve biz birinci kat olmuşuz. Alttakilerin öldüğünü düşünerek, kötü oldum. Bizi merdivenle indirdiler. 10-15 dakika sonra da babamlar komşularla birlikte indi. Çok kötüydü. Depremden sonra çadırda kalıyoruz. Yamanlar semtinde bir ev bulduk. Deprem sonrasında içeri giremedim. Madalyalarım içeride kaldı. 42 madalyam vardı. Anneme sadece içeriden madalyalarımı istediğimi söyledim. Annem Jülide hocayla bağlantı kurdu. Hocam da Türkiye Atletizm Federasyonu'yla görüştü ve onlar da benim birkaç madalyamı yeniden basıp, üzerine ismimi yazarak bana geçen hafta teslim ettiler. Çok mutlu oldum" diye konuştu.'BAYRAĞIMIZI KALDIRMAK İSTİYORUM'

Tüm zorluklar içinde antrenmanlarına hız kesmeden devam ettiğini söyleyen Acar, "Çadırda kalırken antrenörümle antrenmanlarıma devam ediyorum. Çok yardım ettiler bana. Hemen sporuma geri döndüm. İşlerden dolayı aralıklı gidiyorum ama her gün antrenman yapmaya çalışıyorum. Milli takıma girmek istiyorum. Ocaktan sonra yarışlarım başlayacak. Onlarda derece almak istiyorum. Bayrağımızı kaldırmak, Türkiye'yi temsil etmek istiyorum" dedi.