Son Dakika Haberleri: Yağmur ve dolu Elazığ'da hayatı felç etti
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Yağmur ve dolu Elazığ'da hayatı felç etti

6 dakika önce

Elazığ'da başlayan ara ara devam eden dolu ve sağanak yağmur kentte hayatı durma noktasına getirdi.

Yağmur ve dolu Elazığ'da hayatı felç etti, System.String[]
Elazığ'da başlayan ara ara devam eden dolu ve sağanak yağmur kentte hayatı durma noktasına getirdi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bildirdi. Meteorolojinin önceden uyardığı sağanak yağış ve dolu Elazığ'da etkili oldu. Yağışın etkisi ile il genelinde yollar adeta göle döndü. Ulaşımda aksamalar yaşandı. Kimi sürücüler aracını yol kenarına çekerek yağmurun dinmesini bekledi. Şiddetli yağışta mahsur kalan vatandaşlar ise dükkanlara sığındı.

Kentte bazı binaların bodrum katlarına su girdiği öğrenildi. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:22 Kaynak: İHA
Malatya, Bingöl, Elazığ, Güncel
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