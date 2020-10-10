Yağmurdan kaçarken kanala düştü, o anlar kamerada - Son Dakika

Yağmurdan kaçarken kanala düştü, o anlar kamerada

10.10.2020 00:45
Yağmurdan kaçarken kanala düştü, o anlar kamerada, System.String[]

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, başının üstünde çantasını tutarak yağmurdan kaçan kişi, yol kenarındaki açık bırakılan kanala düştü.

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, başının üstünde çantasını tutarak yağmurdan kaçan kişi, yol kenarındaki açık bırakılan kanala düştü. Suya batan kişi kendini dışarı atarken, o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Karamürsel Amiral Caddesi'nde trafik ışıklarının olduğu mevkide meydana geldi. Başının üzerine çantasını tutarak yağmurdan korunmaya çalışan kişi, D-130 Karayolu'nda, yolun karşısına geçmek isterken açılan kanalı fark etmedi. Çevresinde duba bulunan ancak güvenlik şeridinin olmadığı kanala düşen kişi suya gömüldü. Suya batan kişi kendi imkanıyla dışarıya çıkarken, yol kenarında bulunan kişiler ise cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti. Cep telefonuyla kayıtta bulunan kişiler, yolun karşısına geçmeye çalışanları bağırarak uyarmaya çalıştı.


Yağmurdan kaçarken kanala düştü, o anlar kamerada
Yağmurdan kaçarken kanala düştü, o anlar kamerada
Yağmurdan kaçarken kanala düştü, o anlar kamerada
Yağmurdan kaçarken kanala düştü, o anlar kamerada
Yağmurdan kaçarken kanala düştü, o anlar kamerada

Cep Telefonu, Karamürsel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yağmurdan kaçarken kanala düştü, o anlar kamerada - Son Dakika

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