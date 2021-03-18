Yağmurlu havada doğum yapan köpek ile 10 yavrusuna mahalleli sahip çıktı - Son Dakika

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde yağmurlu havada sokak köpeği ile yeni dünyaya getirdiği 10 yavrusuna mahalleli sahip çıktı. Boş bir apartmanın bodrum katına alınan köpeğe kemik, yavrularına ise süt verildi.

İlçeye bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 61 Sokak'taki boş arazide 2 gün önce bir sokak köpeği 10 yavru dünyaya getirdi. Etkili olan yağmur nedeniyle ıslanan ve soğuktan üşüyen yavruların imdadına mahalleli yetişti. Hayvanların inlemeleri sonrası yağmurlu havada dışarıya çıkan Ömer Taş, eşi ve mahallelinin yardımıyla köpekleri boş bir apartmanın bodrum katına taşıdı. Taş, daha sonra yavru köpekler için süt ve anne köpek için de kemik bıraktı.Ömer Taş, "Yağmur dışarıda şiddetli yağıyordu. Dışarıdan inilti sesi duydum. Çalıların arasında yavruların üşüdüğünü ve ıslandığını fark ettim. Anne ne yapacağını bilemez bir haldeydi. Yüreğim el vermedi. Hemen eşimle birlikte yavruları boş apartmanın bodrum katına götürüp yağmurdan korudum. Bulundukları yer kuru. Burada anne yavrularını rahatlıkla büyütebilir" diye konuştu.