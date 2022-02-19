ÇANAKKALE - Yağmurun bereketi Çanakkale domatesinde yüksek rekolte beklentisini artırdı - Son Dakika

Çanakkale'de Batak Ovası olarak bilinen merkeze bağlı Kumkale köyü başta olmak üzere Ezine, Bayramiç ve Ayvacık ilçelerine uzanan yaklaşık 100 bin dekar alanda üretilen Çanakkale domatesinde bölgedeki son yağışlarla yüksek rekolte beklentisi arttı.

Kendine has tadı, rengi ve kokusuyla tezgahların aranan ürünlerinden Çanakkale domatesinin ilk hasadına haziran ayı sonunda başlanıyor. Özellikle ekim-kasım döneminde lezzetlenen ürün, hava şartlarının iyi gitmesi durumunda aralık sonuna kadar hasat edilebiliyor.

Özellikle büyük şehirlerde Çanakkale domatesi adıyla benzer ürünlerin satışı yapılsa da kendi ikliminde, toprağında kendi suyuyla yetişen ürün için tüketicilerin haziran sonunu beklemesi gerekiyor.

Bölgede ocak sonu ve şubat ayı içindeki yağışlarla barajlardaki doluluk oranları yükselirken kentin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan, 54 milyon 115 bin metreküp kapasiteli Atikhisar Barajı'nda ise seviye yüzde 99'a ulaştı.

Barajdaki seviyenin yükselmesi özellikle sulu tarımla uğraşan üreticiyi memnun ederken yıllık yaklaşık 700 bin ton üretilen Çanakkale domatesi için ise yüksek rekolte beklentisi oluştu.

Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çanakkale'nin bir çok ürünün bir arada yetiştiği çok güzel bir coğrafyada bulunduğunu söyledi.

Bölgede ciddi şekilde sulu tarım yapıldığını dile getiren Kaya, "Çanakkale sulu tarımın üretim olarak yapıldığı bir il olarak listelere baktığımızda görülmekte. Son yağan yağmurlarla beraber barajlardaki doluluk oranı birçok baraj ve göletimizde yüzde 100 doluluk oranına, birçok gölet ve barajımızda da yüzde 50 gibi doluluk oranlarına ulaşmış durumdayız. Daha önümüzdeki günlerde yağışların devam edeceği hesap edilirse, özellikle baraj ve göletlerimizdeki su oranlarıyla alakalı doluluk oranında bir sıkıntı yaşamayacağımızı öngörmekteyiz." dedi.

Başkan İsmail Kaya, baraj ve göletlerin doluluk oranların tam olmasının, suda bir sıkıntının olmayacağı anlamına geldiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Baraj doluysa kuraklık olmayacak demek, daha fazla üretim yapmak demektir. Daha fazla üretim de daha fazla uygun fiyata, daha alınabilir fiyata alınabilecek ürün anlamına gelmektedir. Ülkemizde ve dünyada son gelişmelere baktığımızda da gıdanın önemi ön plana, en üst seviyeye çıkmaktadır. Barajlarımız ve göletlerimizdeki su miktarının istediğimiz seviyelerde olması da bölgemizde üretimin artarak devam edeceği anlamına gelmektedir. Bu dönemde üreticilerimiz de gayet memnunlar."

Yağışlar nedeniyle bazı olumsuzluklar yaşadıklarını ifade eden Kayan "Çok kısa bir süre önce Biga'daki çay taşkınını hepimiz takip etmekteyiz. Özellikle yağışların, hızlı yağış olarak değil, üretimi devam ettirecek sakin yağışların bölge üreticimizin ekili, dikili alanlarımıza fayda sağlayacağını planlamaktayız. Sel felaketi gibi herhangi bir felaketle karşılaşmadan bu kış sezonunu çıkartıp yaz ayına geldiğimizde, bahar ayıyla beraber fidelerimizi, tohumlarımızı toprakla buluşturmaya başlar ve istediğimiz üretim miktarına ulaşırız diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Yüksek rekolte bekliyoruz"

Bölgedeki verimli topraklarda yetişen Çanakkale domatesinin sulu tarımın baş ürünlerinden birisi olduğunu hatırlatan Kaya, bu konuda da şu anki veriler itibariyle yüksek rekolte beklentisinde olduklarını vurguladı.

Çanakkale domatesiyle ilgili dikim planlamalarının barajların ve göletlerin doluluk oranlarına göre yapıldığına işaret eden İsmail Kaya, "Domates ciddi şekilde su ihtiyacı olan bir üründür. Göletlerimizde ve barajlarımızdaki doluluk oranlarımız istediğimiz seviyelere geldiğimiz için de şu anda üretim planlamalarımızı yapmaya başlamış durumdayız. Bununla birlikte yüksek rekolte beklentisi içindeyiz.

Bizim toprağımızın, suyumuzun, havamızın kalitesinden bölgemizde yetişen bir tek domates değil, bölgemizde yetişen yüzlerce ürün çevre illerdeki metropol kentlerdeki hallerde, bakkallarda, manavlarda, marketlerde aranan ürünler listesinde en üst noktalara kendini taşımış durumda. Havamızın temizliği, suyumuzun, toprağımızın kalitesi sayesinde bu ürünleri de en iyi şekilde üretmeye devam ederiz. Tüketicilerimizin, tüketimine sunarız diye düşünmekteyim." diye konuştu.

Üreticiler sezondan umutlu

Bölgede domates üretimi yapan Murat Çelik ise bu yılın verimli geçeceğini söyledi.

Suyun toprağa doyduğunu belirten Çelik, "Bu yağışlar toprağımız için çok önemli. Bu topraklar çok verimli topraklar. Domatese lezzet veren topraklar. Bu sezon daha lezzet ve bol ürün bekliyoruz. İnşallah sezonumuz iyi geçecek." dedi.

Halil Yapıcı da ocak ve şubattaki yağışların sezonun iyi geçeceğine birer işaret olduğunu ifade ederek, umutlarının yüksek rekolteden yana olduğunu sözlerine ekledi.