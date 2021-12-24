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Yahşihan'da "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı - Son Dakika

Yahşihan'da "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı

24.12.2021 11:50
Yahşihan'da "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Şehit Bekir Ferhat Kaya İmam Hatip Ortaokulu'nda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Şehit Bekir Ferhat Kaya İmam Hatip Ortaokulu'nda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Fuarın açılışına, Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Şerbetçioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Haluk Özdemir, şehit Kaya'nın ailesi, veliler ve öğrenciler katıldı.

Okul Müdürü Salih Dirican yaptığı açıklamada, öğrenciler tarafından büyük bir gayretle hazırlanan fuarda 20 stant bulunduğunu söyledi.

Dirican, her yıl daha fazla gayretle proje hazırlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Kaymakam Uzunoğlu ve beraberindekiler, daha sonra stantları gezerek, projeler hakkında bilgi aldı.

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Bilim Fuarı, Kırıkkale, Hisarcık, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yahşihan'da "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı - Son Dakika
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