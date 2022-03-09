Yahşihan'da domates kurutma tesisi kurulacak - Son Dakika

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye tarafından domates kurutma tesisi kurulacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın, tesisin kurulması için özel bir firmayla protokol imzaladığı belirtildi.

Domateslerin kurutulmasının ardından yurt dışına ihraç edileceği, belediye tarafından çiftçilerden alma garantisi verileceği aktarılan açıklamada, "Kırıkkale ve Yahşihan'da çalışmak isteyen ev hanımlarına iş imkanı sunarken atıl durumda olan tarla sahiplerine de kazanç elde etme olanağı sağlayacak. Geçtiğimiz yıl atıl bir tarlaya çörek otu ekip tüm hanelere dağıtan Belediye Başkanı Türkyılmaz, bu yıl da elde üretilen domates kurularından 100'er gram şeklinde evlere gönderecek. Yahşihan ilçesi için büyük bir proje olan domates kurutma tesisi sayesinde büyük oranda işsizlik önlenmiş olup, yurt dışına ihraç edilen mahsuller sayesinde kazanç elde edilecek." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Türkyılmaz da şunları kaydetti:

"Üretken belediyecilik yolunda hizmetlerimize devam ediyoruz. Çıktığımız bu yolda ilçemize domates kurutma tesisi kuruyoruz. Kurutulduktan sonra yurt dışına ihraç olacak olan domateslere, belediyemiz mahsulleri çiftçilerden alma garantisi de sunuyor. Bu projeyle üretim aşamasında halihazırda iş sahibi olmayan vatandaşlarımızın yanı sıra özellikle çalışmak isteyen ev hanımlarına iş imkanı sağlanacak. Şimdiden projemizin il ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum."