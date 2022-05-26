Yakalanacağını anlayınca polise kurşun yağdırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Yakalanacağını anlayınca polise kurşun yağdırdı

26.05.2022 14:36
Yakalanacağını anlayınca polise kurşun yağdırdı

Bursa'da üç farklı suçtan aranması olan bir şahsın içinde olduğu aracı durdurmak isteyen polis ekipleri, 10 kilometrelik kovalamacanın ardından aracı durdurdu.

Bursa'da üç farklı suçtan aranması olan bir şahsın içinde olduğu aracı durdurmak isteyen polis ekipleri, 10 kilometrelik kovalamacanın ardından aracı durdurdu. Araçtaki şahıslardan biri polise kurşun yağdırırken, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. yakalanan şahsın ve firar eden kişinin kaçma anı ve kaçtıkları otomobilin askıda kalması ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi 75. Yıl mahallesi Kerpiç sokakta meydana geldi. Barış Manço Kültür Merkezi yakınlarında 16 ADU 202 plakalı aracın içerisinde şüpheli F.T.(27)'yi fark eden polis ekipleri, aracı durdurmak istedi. Polislerin dur ihtarına uymayan şüpheli ve yanındaki iki kişi kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından Kerpiç sokağa giren şüpheliler patika yoldaki setten geçmek isterken otomobil askıda kaldı. Yakalanacağını anlayan F.T., polis ekiplerinin aracını hedef alarak ateş açtı. Bu esnada araçta bulunan Y.B. ve diğer şahıs ormanlık alana kaçtı. Polis ekiplerinin havaya uyarı ateşi açmasına aldırış etmeyen F.T., karşılık vermeye devam etti. Ekiplerin uyarı ateşi sonrası sol bağından yaraladığı şahıs suç aleti tabanca ile kaçmaya başladı. Diğer şüphelilerden Y.B. ise etkisiz hale getirildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, kaçan F.T. ve henüz kimliği belirlenemeyen şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Suç aletiyle çalılıklara saklandı

Polis ekipleri kendilerine ateş açarak kaçan şüpheli F.T. (27)'yi çevrede yaptıkları güvenlik kamera incelemesinin ardından kaçış güzergahı üzerindeki çalılıklara saklandığı yerde suç aleti tabancayla yakaladı. Şahısların kaçtığı otomobilde yapılan aramalarda bir adet pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, bıçak ve çok sayıda fişek ele geçirdi. Şüpheli F.T.'nin kasten adam öldürmeye teşebbüs, silahlı tehdit ve ateşli silah bulundurma, ateşli silahlar, mermiler, bıçaklar ve sırf saldırı veya savunma hedefiyle yapılmış olan aletlerin Türkiye'ye sokulması, üretilmesi, satın alınması, satılması, taşınması veya bulundurulması suçlarından aranmasının olduğu ve yakalanmak istemediği için ateş açarak kaçtığı öğrenildi. Polis ekiplerinin ateş ederek etkisiz hale getirdiği şüpheli olay yerine istenen ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılırken, diğer şüpheli Y.B. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kimliği sonradan tespit edilen ve kaçan üçüncü şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ederken, yakalanan şahsın ve firar eden kişinin kaçma anı ve kaçtıkları otomobilin askıda kaldığı anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA

YORUMLAR
500
Yakalanacaklarını anladılar, uyuşturucu maddeyi tarlaya bıraktılar Yakalanacaklarını anladılar, uyuşturucu maddeyi tarlaya bıraktılar Evinde oturan genç kız başına isabet eden kurşunla öldü: Çok sayıda intihar mektubu bulundu Evinde oturan genç kız başına isabet eden kurşunla öldü: Çok sayıda intihar mektubu bulundu Eski eşinin sevgilisini öldüren polise müebbet hapis cezası verildi Eski eşinin sevgilisini öldüren polise müebbet hapis cezası verildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yakalanacağını anlayınca polise kurşun yağdırdı - Son Dakika


Son Dakika
14:33 Türkiye Kupası finali öncesinde Sivasspor ve Kayserispor taraftarı birbirine girdi! İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla güvenlik tedbirleri artırıldı
14:25 Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül sosyal medyayı salladı! Bikinili pozuna beğeni yağdı
14:17 Merkez Bankası kararı sonrası dolar ve euro düşüşe geçti
14:07 Merkez Bankası'nın faiz kararı 14'te sabit kaldı
13:56 Mahkeme "Man Adası" davasında karara vardı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve ailesine 100 bin TL tazminat ödeyecek
13:51 Simitin 4 lira olduğunu duyunca kendinden geçti! Fırın sahibini yumruklarla darp etti
13:30 Avrupa şampiyonu Anadolu Efes, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti: 2 metre 22 santimlik Pleiss'i gören Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi
13:28 Mevlüt Çavuşoğlu terör saldırılarına dikkat çekti: Tehdit artıyor ve gereğini yapmamız lazım
13:01 Konseri iptal edilen Melek Mosso konu ile ilgili açıklama yaptı: Ahlakımı sorgulamak birkaç kendini bilmeze kalmadı
12:21 Kansere yakalanan Billur Kalkavan, takipçilerine seslendi: Sizden rica ediyorum ilaç, bitki, doktor önermeyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 14:41:41. #1.11#
SON DAKİKA: Yakalanacağını anlayınca polise kurşun yağdırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement