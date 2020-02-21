Yakutiye Belediyesinde toplu iş sözleşmesi yapıldı - Son Dakika

Erzurum'da Yakutiye Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Erzurum Şubesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hizmet İş Sendikası ile Yakutiye Belediyesi arasında anlaşma sağlanması nedeniyle düzenlenen imza töreninde, Belediye Başkanı Mahmut Uçar ile Hizmet-İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Erol Aksakal çalışan işçilerin mali ve sosyal haklarıyla ilgili 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Belediyeye bağlı çalışan sendikaya üye 76 işçiyi kapsayan sözleşme sonucunda, 2020-2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde işçilerin sosyal haklarına yüzde 10 zam yapıldı.

Öte yandan işçilerin yevmiyelerine 22 lira zam verilirken, 2021 yılında da 20 lira yevmiye artışı sağlanacak.

Başkan Uçar, belediyenin maddi imkanlarını sonuna kadar zorlayarak çalışan işçilerin maaşlarını artırdıklarını kaydetti.

Gece gündüz demeden çalışan işçilerin hakkını zamanında vermek için gerekli tedbirleri aldıklarına da dikkati çeken Başkan Uçar, "İşçilerimizin alnının teri kurumadan hakkını vermek boynumuzun borcudur. Beraberce mesai yaptığımız işçi kardeşlerimize gerek maaşlarında gerekse sosyal haklarında iyi oranda artış yaptık. Aileleri ve çocuklarıyla birlikte tüm işçi kardeşlerime bu sözleşmenin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksakal da görüşmeler sürecinde olumlu sonuca vardıklarını belirterek, Başkan Uçar'ın ilk yılında işçilerin maaşları ve sosyal hakları hususunda her türlü desteği verdiğini aktardı.

Sendika ve belediye görüşmelerinin mutlulukla sonuçlanmasından dolayı Başkan Uçar'a teşekkür eden Aksakal, sözleşmenin işçilere ve ilçeye hayırlı uğurlu olmasını diledi.