Yakutiye Belediyesinde toplu iş sözleşmesi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yakutiye Belediyesinde toplu iş sözleşmesi yapıldı - Son Dakika

Yakutiye Belediyesinde toplu iş sözleşmesi yapıldı

6 saat önce

Erzurum'da Yakutiye Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Erzurum Şubesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı.

Yakutiye Belediyesinde toplu iş sözleşmesi yapıldı, System.String[]

Erzurum'da Yakutiye Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Erzurum Şubesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hizmet İş Sendikası ile Yakutiye Belediyesi arasında anlaşma sağlanması nedeniyle düzenlenen imza töreninde, Belediye Başkanı Mahmut Uçar ile Hizmet-İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Erol Aksakal çalışan işçilerin mali ve sosyal haklarıyla ilgili 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Belediyeye bağlı çalışan sendikaya üye 76 işçiyi kapsayan sözleşme sonucunda, 2020-2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde işçilerin sosyal haklarına yüzde 10 zam yapıldı.

Öte yandan işçilerin yevmiyelerine 22 lira zam verilirken, 2021 yılında da 20 lira yevmiye artışı sağlanacak.

Başkan Uçar, belediyenin maddi imkanlarını sonuna kadar zorlayarak çalışan işçilerin maaşlarını artırdıklarını kaydetti.

Gece gündüz demeden çalışan işçilerin hakkını zamanında vermek için gerekli tedbirleri aldıklarına da dikkati çeken Başkan Uçar, "İşçilerimizin alnının teri kurumadan hakkını vermek boynumuzun borcudur. Beraberce mesai yaptığımız işçi kardeşlerimize gerek maaşlarında gerekse sosyal haklarında iyi oranda artış yaptık. Aileleri ve çocuklarıyla birlikte tüm işçi kardeşlerime bu sözleşmenin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksakal da görüşmeler sürecinde olumlu sonuca vardıklarını belirterek, Başkan Uçar'ın ilk yılında işçilerin maaşları ve sosyal hakları hususunda her türlü desteği verdiğini aktardı.

Sendika ve belediye görüşmelerinin mutlulukla sonuçlanmasından dolayı Başkan Uçar'a teşekkür eden Aksakal, sözleşmenin işçilere ve ilçeye hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Hizmet İş Sendikası, Yakutiye Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: Taraflar tüm anlaşmalara bağlı olduğunu ifade etti
Mert Hakan'ın sevinci sosyal medyada gündem oldu Türkiye, Hollanda'ya 72-65 yenildi Mert Hakan, olay olan gol sevinci sonrası özür diledi

Son Dakika Haberleri
00:12 Arda Kural, yıllar sonra setlere döndü! Tutunamayanlar dizisinin kadrosuna katıldı
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 01:00:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yakutiye Belediyesinde toplu iş sözleşmesi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]