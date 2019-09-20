Yalçın koşukavak, sezona iyi başlangıçlarını bursaspor'da da sürdürdü

Önceki takımlarının sezona iyi başlangıcıyla ön plana çıkan teknik direktör Yalçın Koşukavak, Bursaspor'da da bu çizgisini sürdürdü. Deneyimli çalıştırıcı ile birlikte Bursa temsilcisi, 2.25'lik puan ortalaması yakaladı.TFF 1'inci Lig'de 4 hafta geride kalırken, Bursaspor topladığı 9 puanla birlikte averajla ikinci sırada yer alıyor. Son 3 hafta üst üste kazanarak çıkışa geçen Bursa temsilcisinde ise teknik direktör Yalçın Koşukavak da, kariyerinin en iyi başlangıçlarından birini gerçekleştirirken; deneyimli çalıştırıcının önceki takımlarında da sezona iyi başladığı görülüyor. Geçtiğimiz sezona o dönem TFF 1'inci Lig'de mücadele veren Gazişehir ile başlayan Koşukavak, Gaziantep ekibinin başında ilk 8 maçta görev alırken, bu mücadelelerde Gaziantep ekibi 4 galibiyetin yanı sıra 2'şer beraberlik ve mağlubiyet aldı. 1.38'lik puan ortalaması tutturan Koşukavak, en iyi sezon başlangıç dönemlerini ise bir önceki ekibi İstanbulspor'un başında yaşadı.2017/18 sezonunda TFF 1'inci Lig'de mücadele etmeye başlayan İstanbulspor'un başında Koşukavak, o sezonun ilk 10 maçında 4'er galibiyet ve mağlubiyetin yanı sıra 2 beraberlikle 1.4'lük puan ortalaması yakaladı. Kariyerinin en iyi sezon başlangıçları ise İstanbulspor, TFF 2'nci Lig'deyken geldi. 2016/17 sezonunun ilk 10 maçında 7 galibiyet alan Koşukavak'ın çalıştırdığı İstanbul temsilcisi, 2 mağlubiyet 1 beraberlikle sahadan ayrıldı ve puan ortalaması 2.1 oldu. Ayrıca 2015/16 sezonunda da İstanbulspor'un başında çıktığı ilk 10 maçta yine 7 galibiyet alan Koşukavak, bu süreçte hiç yenilgi yüzü görmedi ve 3 beraberlikle puan ortalamasını 2.4 yaptı.Bursaspor'un başında ise 4 maç itibariyle 2.25 puan ortalaması yakalayan deneyimli teknik adam, bu istikrarını sürdürmüş oldu. Yarın Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak olan yeşil beyazlılar, bu mücadeleyi kazanması halinde ise çok uzun bir aranın ardından ilk kez 4 maç üst üste kazanmanın sevincini yaşayacak.