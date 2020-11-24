Yalçın Topçu: "Türk'ün bayrağı asla indirilemez" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Dünya biliyor ki şehitler tepesi asla boş kalmaz, son kuzu canını vermedikçe de Türk'ün bayrağı asla indirilemez" dedi.

Ülkücü şehit Ertuğrul Dursun Önkuzu şehadetinin 50. yılında unutulmadı. Yerli Düşünce Derneği (YDD), 23 Kasım 1970 tarihinde Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi'nde öldürülen Ertuğrul Dursun Önkuzu'nun vefat yıl dönümünde bir açıklama yaptı. YDD adına açıklamalarda bulunan Onursal Başkan Yalçın Topçu, "70'li yıllarda tavan yapan terör şiddetini görmüş, insanımızın can ve mal güvenliği yanında eğitim-öğretim, ticaret ve ikamet haklarının dahi komünist örgüt militanlarınca ipotek altına alındığı yılları yaşamış, manen mağrur ama madden çok mağdur olmuş bir nesiliz" ifadelerini kullandı.

"AY-YILDIZLI AL BAYRAĞA NEFES OLAN YİĞİTLERİN DAVASI"

Topçu, "Ertuğrul Dursun Önkuzu gibi şehadetleri ile millet, vatan, din ve devlet için şehitler tepesini boş bırakmayan, dalgalanmak için rüzgar bekleyen, ay-yıldızlı al bayrağa nefes olan yiğitlerin davası, yerli ve milli olan herkes için unutulmaması gereken şanlı bir destandır. Dünya biliyor ki şehitler tepesi asla boş kalmaz, son kuzu canını vermedikçe de Türk'ün bayrağı asla indirilemez" diye konuştu.

"ÖNKUZU'NUN ŞAHSINDA ŞEHİT EDİLEN BÜTÜN ÖĞRETMENLERİMİZE VEFA GÖSTERİLMİŞTİR"

Yalçın Topçu YDD heyetinin geçen aylarda Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Musa Yıldız'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını, Rektör Yıldız'a yeni görevinde başarı dilediklerini belirterek, Teknoloji Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından "Teknoloji Fakülte B Blok"a ülkücü şehit Önkuzu'nun adının verilmesiyle ilgili olarak, "YDD olarak, şehadetinin 50. yılında, şehit edildiği sınıfın bulunduğu yer olan 'Teknoloji Fakülte B Blok' (eski adı Teknik Öğretmen Okulu) binasına, kendisi de bir öğretmen adayı olan Ertuğrul Dursun Önkuzu'nun adı verilerek, onun şahsında şehit edilen bütün öğretmenlerimize de vefa gösterilmiştir. Bu anlamlı ve güzel işte katkısı olan herkese Rektörümüz Musa Yıldız hocamızın şahsında saygılarımızı, minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştu.

Topçu son olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü hakkında da "Bu vesileyle şehidimizin şahsında bütün şehit öğretmenlerimizi rahmet ile anıyor, bin yıl kölesi olunan eli öpülesi öğretmelerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor her biri için sağlıklı, başarılı, mutlu bir ömür diliyoruz" dedi.

(İHA)