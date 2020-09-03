Yalçınkaya Zabıta Haftası'nı kutladı - Son Dakika

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla personellerle bir araya geldi.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı personel ile makamında bir araya geldi. Korona virüs salgını nedeniyle maske ve sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen görüşmede Başkan Yalçınkaya personeli çalışmalarından dolayı tebrik etti ve başarılar diledi.

"Zabıta belediyenin eli kulağı"

Zabıtanın belediyenin vatandaş ile arasındaki köprü vazifesi gördüğüne ve sahadaki yüzü olduğuna belirten Yalçınkaya " Çalışma arkadaşlarımıza Zabıta Haftasının hayırlı olmasını canı gönülden diliyoruz. Belediye gönül işi, belediye insanlara hizmet etme işi ve insanlara hizmet işinin teknik tarafları, insani tarafları var. Teknik tarafında yol var, kanalizasyon var, su var bunlar teknik tarafları. Fakat insani tarafları işte bu zabıta arkadaşlarımızın yaptığı işler. Belediyenin görünen yüzü gözü, belediyenin eli kulağı gözü zabıta. Yapacakları işe, yapacakları hizmete belediyeyi temsil noktasında bizim için çok büyük bir değer ifade eder. Onun için zabıta kardeşlerimizden özellikle kendileriyle çok sık görüşmesek de bizim kendilerinden hasetten ricam şimdi teknik manada Akçakale'nin yüzyılını değiştiriyoruz yani içme suyuyla doğalgaz ile parklarıyla tamamen değişiyor. Fakat insani tarafı dediğimiz mesela çöp, mesela zabıtayı faaliyetler. Bu noktada çok dikkat edecekler ve insanları ikna yolu ile güler yüzle bu temizliği başarmamız lazım. Belediyenin tek başına bu temizliği halletmesi mümkün değil. Hani belediyedeki arkadaşlarımız araçlarımız canla başla çalışıyor. Bunu kim yapacak? İşte bunu zabıta ikna yoluyla anlatarak, göstererek yapacak" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA