Yalı Çapkını dizisinde kullanılan Sakıp Sabancı Yalısı satışa çıkarıldı! İşte istenen rakam - Son Dakika
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Emlak

Yalı Çapkını dizisinde kullanılan Sakıp Sabancı Yalısı satışa çıkarıldı! İşte istenen rakam

Yalı Çapkını dizisinde kullanılan Sakıp Sabancı Yalısı satışa çıkarıldı! İşte istenen rakam

Yalı Çapkını dizisinin çekildiği Beylerbeyi'ndeki Sakıp Sabancı Yalısı 1 milyar 250 milyon liraya satışa çıkarıldı.

20.09.2024 11:31
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Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde kullanılan Sakıp Sabancı Yalısı satışa çıkarıldı.

KİRA GELİRİ BAĞIŞLANIYOR

Sarıyer Gazetesi'nde yer alan habere göre, Sabancı ailesine ait olan iki yıl önce 600 bin liraya kiralanan yalının geliri engelliler yararına kullanılıyor. Boğazın en lüks yalılarının başında gelen Sakıp Sabancı Yalısı, bir emlak sitesinde 1 milyar 250 milyon liraya satışa konuldu. Brüt alanın 1.985 metre, net alanın ise 1.670 metrekare olan yalıyı kimin satın alacağı ve yeni sahibinin dizilerde kullanılmasına izin verip vermeyeceği ise merak konusu oldu.

Yalı Çapkını dizisinde kullanılan Sakıp Sabancı Yalısı satışa çıkarıldı! İşte istenen rakam
Yalı Çapkını dizisinde kullanılan Sakıp Sabancı Yalısı satışa çıkarıldı! İşte istenen rakam

Sakıp Sabancı, Yalı Çapkını, Magazin, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Emlak Yalı Çapkını dizisinde kullanılan Sakıp Sabancı Yalısı satışa çıkarıldı! İşte istenen rakam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Tardun Öztürk:
    Fakirliğe bak, 250 milyonu okumuşum dedim ki “oha çok”. Meğerse 1 milyar 250’imiş. 1 milyar TL kadar yanlış okumuşum :) 76 1 Yanıtla
  • Pinokyo:
    1 milyar indirim yapsalar bile alamıyorum 37 3 Yanıtla
  • Aykut Türkmen:
    Ben alacağım 19 5 Yanıtla
  • Davut Çağlar:
    tam olarak böyle bir yalı arıyordum kredi kullanıp alacam 18 4 Yanıtla
  • Tahsin Uçak:
    Yaptığım hesaplara göre 1 milyar 250 milyon yıl sonra bu eve sahip olacağım alınır 20 0 Yanıtla
  • Can:
    Ferhat eserin annesi bile bu kadar kazanmıyor 15 2 Yanıtla
  • Selman Caba:
    yalı ne oluyorki ben bilmiyorum 15 0 Yanıtla
  • Ahmet Özdoğan:
    umudunuzu yitirmeyin asgari ücret ile 73.530 ayda alıyoruz 11 2 Yanıtla
  • Yusuf Çarman:
    Bana bedava verseler (satmamak koşuluyla) alım satım ve vergileri hesap ettiğimde bu bile beni fersah fersah aşar. 11 1 Yanıtla
  • Murat Yiğit:
    1 milyarı fazla yazmışlar? Alt tarafı bir yalı yani. 250 milyon anlarım da 1 milyar ne ? 3 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yalı Çapkını dizisinde kullanılan Sakıp Sabancı Yalısı satışa çıkarıldı! İşte istenen rakam - Son Dakika
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