Yalı Çapkını dizisinde kullanılan Sakıp Sabancı Yalısı satışa çıkarıldı! İşte istenen rakam

Emlak

Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde kullanılan Sakıp Sabancı Yalısı satışa çıkarıldı.

KİRA GELİRİ BAĞIŞLANIYOR

Sarıyer Gazetesi'nde yer alan habere göre, Sabancı ailesine ait olan iki yıl önce 600 bin liraya kiralanan yalının geliri engelliler yararına kullanılıyor. Boğazın en lüks yalılarının başında gelen Sakıp Sabancı Yalısı, bir emlak sitesinde 1 milyar 250 milyon liraya satışa konuldu. Brüt alanın 1.985 metre, net alanın ise 1.670 metrekare olan yalıyı kimin satın alacağı ve yeni sahibinin dizilerde kullanılmasına izin verip vermeyeceği ise merak konusu oldu.