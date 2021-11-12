Yalıhüyük'te ilçe müftülüğünce dini sohbetler düzenleniyor - Son Dakika

Yalıhüyük İlçe Müftülüğünce kentte dini sohbet programları gerçekleştiriliyor.

İlçe Müftüsü Ahmet Karakaya, yaptığı açıklamada, "Perşembe akşamları ilçemizde dini sohbetler yapıyoruz. Vatandaşlarımız dini konularda kafalarına takılan soruları bize yöneltiyor. Bizlerde cevaplıyoruz." ifadesini kullandı.

Karakaya, en son düzenledikleri programa katılan İlçe Kaymakamı Ertuğrul Bayram ve İlçe Emniyet Müdürü Ömer Sevsarı'ya da teşekkür etti.