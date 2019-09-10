Son Dakika Haberleri: Yalınayak firar etti, tarlada yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yalınayak firar etti, tarlada yakalandı

1 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan hırsızlık zanlısı, cezaevine sevk işlemleri sırasında yalınayak firar etti.

Yalınayak firar etti, tarlada yakalandı, System.String[]

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan hırsızlık zanlısı, cezaevine sevk işlemleri sırasında yalınayak firar etti. Kalabalık pazaryerinde izini kaybettiren ancak vatandaşın ihbarı üzerine saniye saniye takip edilen zanlı, ikametine yakın bir yerdeki tarlada yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; efeler ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi olarak polis ekipleri tarafından Aydın Adliyesine sevk edilen yaşı küçük şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Cezaevine sevk işlemlerini devam eden zanlı, polislerin elinden kurtularak yalın ayak şekilde kaçmaya başladı.


İhbarlar polisin işini kolaylaştırdı


Veysi Paşa Mahallesi'nde kurulan Salı Pazarına giren zanlı, kalabalıktan faydalanarak izini kaybettirdi. Bir bahçeye gizlenen ancak yapılan ihbar üzerine yeri tespit edilen zanlı, anons edilen eşgalinin değiştirmek için üzerindeki elbiseyi de çıkartarak sokak aralarında kaçmaya devam etti.


Hasanefendi Mahallesi ara sokaklarında kaçan zanlıyı arayan polis ekipleri, daha sonra araştırmasını Orta Mahalle, Kurtuluş ve Güzelhisar Mahallesi istikametine genişletti. Kocagür Mahallesi'nde yaşayan zanlının ikameti ve Orta Mahallede yaşayan yakınlarının adresleri civarında araştırmalar yoğunlaştırıldı.


Kaçan şüpheliyi bulmak için çalışmalarına devam eden ekipler, vatandaşların da yaptığı ihbarları değerlendirerek, zanlıyı Kocagür Mahallesi'ndeki bir tarlada yakalayarak gözaltına aldı. Hakkında "Hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçundan da işlem başaltılan zanlı, cezaevine teslim edildi. - AYDIN

Efeler, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ekrem İmamoğlu'nun belediye meclis kararına mahkemeden durdurma kararı
Tarım işçilerini taşıyan araç uçuruma yuvarlandı; 1 ölü, 5 yaralı Demirtaş' a verilen tahliye kararına savcılığın yaptığı itiraz reddedildi Eşini süpürge sapıyla boğmak isteyen adam gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 17:43:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalınayak firar etti, tarlada yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]