Yalnız Kalan Hüseyin'e Ailesi Sahip Çıktı

05.02.2026 10:32
Depremde ailesini kaybeden 15 yaşındaki Hüseyin, amcası ve yengesinin yanına yerleşti.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde annesini, babasını ve 4 kardeşini kaybeden 15 yaşındaki Hüseyin Topal'a kendileri de depremzede olan amcası ve yengesi aile oldu.

Depremin en çok vurduğu yer olan Nurdağı ilçesi Yenimahalle Mahallesi'ndeki evlerinin yıkılması sonucu Hüseyin Topal, depremde tüm ailesini kaybetti. Depremden saatler önce evlerine misafir olarak gelen amcası Hasan Topal'ın evine uyumak için giden Hüseyin Topal, depreme amcasının evinde yakalandı.

Enkazın başından bir an olsun ayrılmadı

Depremden hemen sonra koşarak eve giden Hüseyin Topal, evlerinin tamamen yerle bir olduğunu görünce dünyası başına yıkıldı. 3 kardeşinin, anne ve babasının hayatını kaybettiğini, evlerinin enkaza döndüğünü gören Hüseyin Topal, enkazın başından bir an olsun ayrılmadı. Yıkılan evlerinin enkazından ailesinin cenazeleri çıkarıldığı ana kadar enkaz başında bekleyen Hüseyin Topal, ailesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. 6 kişilik ailesinden sadece kendisi hayatta kalan Hüseyin Topal, ailesini, amcasını ve kuzenlerini kaybetmenin acısını yaşıyor. Ailesinin yanı sıra komşuları olan amcasını, yengesini ve 4 amca çocuğunu da depremlerde kaybeden Hüseyin Topal'a depremin yaşandığı gece evinde kaldığı ve evleri depremde ağır hasar gördüğünden dolayı kendileri de depremzede olan amcası Hasan ile yengesi Hatice Topal sahip çıktı.

Kardeşinin emanetine gözü gibi bakıyor

Depremde evleri hafif hasar gören amcası Hasan Topal'ın evine yerleşen Hüseyin Topal, depremden bu yana amcasının yanında hayata tutunmaya çalışıyor. Öz çocuklarından ayırt etmedikleri Hüseyin Topal'a sahip çıkan Hasan Topal, kardeşinin emanetine gözü gibi bakıyor.

Depremde iki kardeşini, iki yengesini ve 11 yeğenini kaybeden Hasan Topal, tek tesellisi olan yeğeni Hüseyin Topal'a asrın felaketinden bu yana hem amcalık hem de babalık yapıyor. Kendisine şefkatle bakan amcasının evinde yaşamını sürdüren Hüseyin Topal ise küçük bedeninde taşıdığı büyük acılara rağmen hayata tutunmaya çalışıyor.

"6 kişilik aileden bir ben kaldım"

Depremin üzerinden 3 yıl geçtiğini ve ailesini çok özlediğini belirten Hüseyin Topal, "Deprem öncesi amcam bize gelmişti, sonrasında ben amcamlara gitmeyi istedim. Annem önce izin vermedi. Sonra amcam döndü, beni evlerine getirdi. Gece depremle uyandık. O an ne yapacağımı bilmedim. Hemen eve gittiğim ve bizim ev yıkılmıştı. 6 kişilik bir aileydik. 6 kişilik aileden bir ben kaldım. Artık amcamın yanında kalıyorum" dedi.

"Ailemden 11 kişiyi kaybettim"

Depremden önce kardeşinin evine misafirliğe gittiklerini belirten amca Hasan Topal ise "Gece saat 00.30'a kadar kardeşimde kaldık. Eve gitmek için kalktığımızda merdivenden inerken yeğenim Hüseyin'de annesinden bizimle evimize gelmek için izin istiyordu. Ben de geri döndüm, elinden tuttum ve bize getirdim. Gece saat 04.17'de deprem oldu. Ben depremin nasıl olduğunun farkına bile varmadım. Deprem şiddetinin şokuyla dışarı nasıl çıktığımı hatırlamıyorum. Kapıları açmışlar, haberim yoktu. Ben zaten dışarı çıktım. Saniyeler içinde baktık her yerden bağırma ve çığlık sesleri geliyor. Kardeşlerimin evi yıkılmış ama ben bilmiyordum. Ben daha çok annemin evinden korkuyordum. Çünkü annemin evi biraz eskiydi. Bize yakın olduğu için kardeşimin evine gittim. Baktım ki kardeşimin evi yerle bir olmuş. Diğer kardeşimin evine gittim, o da yerle bir olmuştu. Çaresiz kaldık. Evler beton yığınına dönmüş ve bağırma sesleri geliyordu. Hem yağmur hem kar etkiliydi. Bütün yollar kapalıydı. Kimseye bir türlü ulaşamadık. Cesetler 3-4 gün enkaz altında kaldı" dedi.

"O gece Hüseyin'i bize Allah getirtti"

Hayatını kaybeden kardeşleri, yengeleri ve yeğenlerinin ardından tek tesellisinin yeğeni Hüseyin olduğunu belirten Topal, "Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın, inşallah Rabbim mekanlarını cennet eyler. Hüseyin'in babası benim bir küçüğümdü. Diğer kardeşim Mehmet'ten zaten hiç kimse kalmadı. Hüseyin'i Rabbim bize bağışladı. O gece Hüseyin bize gelmeseydi, şimdi hayatta olmayacaktı. O gece Hüseyin'i bize Allah getirtti. Depremden bu yana Hüseyin yanımda ve kendisine ben bakıyorum. Önce Rabbim, sonra da biz sahibiyiz. Hem vasiliğini yapıyorum hem amcasıyım hem de babasıyım" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

