Yalova'da 3 kilo esrar ve çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Yalova'da 3 kilo esrar ve çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi

YALOVA - Yalova'da bir aracın gizli bölmelerine zulalanmış 3 kilo 610 gram esrar ile 918 adet Captagon hap ele geçirildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Topçular feribot iskelesinde oluşturulan noktada şüpheli gördükleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada oluşturulmuş gizli bölmeler fark edilerek açıldı. Bölmelerin içerisinde paketlenmiş şekilde 3 kilo 610 gram plaka esrar ile 918 adet Captagon hap tespit edildi. Olayla ilgili olarak araç sürücüsü Suriye uyruklu olduğu tespit edilen M.M gözaltına alındı. Şahıs yapılan sorgunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonu, geçtiğimiz günlerde bir uyuşturucu operasyonu esnasında şehit olan polis memuru Erkan Gökteke'ye armağan ettiler.