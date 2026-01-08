Yalova'da Avukata Silahlı Saldırı: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Yalova'da Avukata Silahlı Saldırı: Zanlı Tutuklandı

Yalova'da Avukata Silahlı Saldırı: Zanlı Tutuklandı
08.01.2026 17:14
Yalova SGK İl Müdürlüğü'nde görevli avukat Zekeriya Polat, emeklilik mahkemesiyle ilgili görüşme sırasında H.H. isimli zanlı tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekiplerine teslim olan zanlı, mahkemece tutuklandı. Yalova Barosu, Polat için adliyede anma programı düzenleyerek hukuk camiasına yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Yalova SGK İl Müdürlüğü binasında kurum avukatını tabancayla vurarak öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün Şehit Ömer Faydalı Caddesi üzerinde bulunan SGK İl Müdürlüğü binasına gelen H.H. (57), emeklilik için mahkemelik olduğu kurumun yargılama giderleri için açılan icra dosyası sebebiyle avukat Zekeriya Polat'la (31) görüşmeye başladı. Çıkan tartışmada H.H. tabancayla ateş ederek kurum avukatını yaraladı. Ağır yaralanan Polat, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Polat yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bölgeye sevk edilen polis ekiplerine teslim olan şüpheli H.H. ise gözaltına alındı. Yalova Emniyeti'ndeki işlemlerinin ardından zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öldürülen avukat için adliyede tören

Yalova Barosu, SGK binasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Avukat Zekeriya Polat için Yalova Adliyesi'nde anma programı düzenledi.

Yalova Baro Başkanı Av. Elif Turnacı Çavuş burada yaptığı konuşmada, "Sözün bittiği, hiçbir kelimenin acımızı, öfkemizi anlatmaya yetmediği bir yerdeyiz. Kıymetli kardeşimiz Avukat Zekeriya Polat görevini ifa ederken sırf avukatlık faaliyeti nedeniyle katledilmiştir. Başta kederli ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun. Kardeşimize sıkılan bu kurşun sadece ona değil, hepimize, yargı camiasına, adalete ve hukuk devletine karşı yapılmış alçakça bir saldırıdır" dedi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz ise "Ne yazık ki çok acı bir olay için bir aradayız şu an. Ben çok çok üzgünüm. Bazen kelimelerin bittiği durumlarla karşılaşıyoruz. Ne yazık ki dün sadece ve sadece görevini yapmaya gayret eden bir meslektaşımız, gencecik bir avukatımız bir saldırı sonucu hayata gözlerini yumdu. O sadece görevini yapmaya gayret ediyordu. Kanunlar neyse, ona verilen görev neyse onu icra etmeye çalışıyordu. Hepimiz gibi, sizler gibi, bizler gibi. Ama ne yazık ki kendini bilmez bir saldırgan onu bu dünyadan aldı, ailesinden, bizlerden kopardı. Çok ama çok acı, tarif edilemez bir acı" ifadesini kullandı. - YALOVA

Kaynak: İHA

