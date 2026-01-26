Yalova'da Dünya Gümrük Günü Töreni

26 Ocak Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Yalova'da tören düzenlendi. İl Gümrük Müdürü Ali İhsan Bilgetürk, Yalova'nın dış ticarette bütçe fazlası veren iller arasında yer alarak dış ticaret açığının azalmasına katkı sağladığını bildirdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende konuşan Bilgetürk, 2025 yılında Yalova'nın ithalatının yüzde 10,4 artışla 2 milyar 486 milyon dolara, ihracatının ise yüzde 24,4 artışla 2 milyar 608 milyon dolara yükseldiğini söyledi. Toplam dış ticaret hacminin yüzde 17,2 artarak 5 milyar 94 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Bilgetürk, Yalova Gümrük Müdürlüğü'nün 2025 yılında 15 milyar lira vergi geliri sağladığını ifade ederek, gümrüklerde tahsil edilen gelirlerin Türkiye bütçesine önemli katkı sunduğunu kaydetti. Gümrük teşkilatının 17 bin personelle ülke genelinde görev yaptığını da sözlerine ekledi.