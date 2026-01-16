Yalova'da Eşini Vuran Zanlıya Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi - Son Dakika
Yalova'da Eşini Vuran Zanlıya Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi

Yalova'da Eşini Vuran Zanlıya Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi
16.01.2026 14:39
Altınova'da boşanma aşamasındaki koca, eşini vurdu. İddianame kabul edildi, ağırlaştırılmış müebbet isteniyor.

Yalova'nın Altınova ilçesinde eşini tabancayla göğsünden ve kafasından vurarak öldüren zanlı hakkında hazırlanan iddianamede şüphelinin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. İddianame Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Altınova'da 6 Ekim 2025 tarihinde boşanma aşamasında oldukları ve ayrı yaşadıkları öğrenilen 39 yaşındaki Belgin A. ile eşi Özgür A. (43) arasında sokak ortasında tartışma yaşandı. Özgür A., burada eşini göğsü ve başından tabancayla ateş ederek vurdu. Belgin A., olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay sonrasında kaçan cinayet zanlısı koca Çiftlikköy ilçesinde yakalandıktan sonra tutuklanırken öldürülen eşin cenazesi ise Kocaeli ilinde toprağa verilmişti.

Zanlı ifadesinde ise, "Eşim Belgin ile olaydan 1 gün önce babasının evindeyken tartışmıştık. O gün de bana, olay sabahı babasını hastaneye götüreceğini söylemişti. Ben de kendisine, babasını hastaneye götürürken eşlik etmek istediğimi söyledim ancak kabul etmedi. Ben yine de olay sabahı saat 08.00'da eşimin babasının ikametine doğru gittim. Bu sırada Belgin'i gördüm, tartışmaya başladık. Yanımda bulunan silahı çıkardım, eşim Belgin silahı görünce beni itekledi, sonrasında arkasını döndü. Ben silahla ateş etmek istedim ancak tutukluk yaptı. Silahı tekrar kurdum. Belgin'in üst vücut bölgesine doğru 2 el ateş ettim, sonra Belgin yere düştü. Yerdeyken yanına gittim, 1 el daha ateş ettim. Ancak neresine ateş ettiğimi hatırlamıyorum" demişti.

Tutuklu sanık Özgür A. hakkında hazırlanan iddianame Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede zanlının eşi ile aralarında sorun olması nedeniyle babasının evine gittiği, 8 aydır Belgin A.'nın babası ile yaşadığı ifade edildi. Zanlının boşanma sürecinde iki kez Belgin A.'nın yanına gittiği fakat olumsuz yanıt aldığı da iddianamede yer aldı. Cinayet tarihinde zanlının Belgin A.'nın babasını doktora götüreceğini bildiği, şüphelinin boşanma aşamasında olduğu eşini öldürmek için plan yaparak yolunu kestiği, konuşmaya başladıkları ve Belgin A.'nın silahı görmesi üzerine şüpheliden kaçmak istediği daha önceden planlaması nedeniyle silahla Belgin A.'ya iki kez uzaktan 1 kez yakın mesafeden ateş ederek olay yerinde ölümüne sebep olduğu kaydedildi.

Zanlı hakkında "kadına ve eşe, karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri bulundurma" suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası istendi. - YALOVA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Yalova'da Eşini Vuran Zanlıya Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi

