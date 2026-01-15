Yalova\'da Hayvan Sağlığı Çalışmaları Devam Ediyor

Yalova Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca hayvan sağlığının korunması ve kayıt altına alınmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Yapılan uygulamalarla hem evcil hayvanlar hem de çiftlik hayvanları güvence altına alındı.

Kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına dair yönetmelik kapsamında PETVET kayıt sistemine bugüne kadar toplam 10 bin 993 kedi ve 8 bin 103 köpek kaydedildi. Hayvanlar mikroçip ile kimliklendirilerek pasaportları sahiplerine teslim edildi. 2025 yılı içerisinde ise 2 bin 246 kedi ve 2 bin 247 köpek sisteme dahil edilerek kayıt altına alındı.

Öte yandan il genelinde hayvancılık işletmelerinin hastalıklardan arındırılması yönünde de önemli adımlar atıldı. Merkez ilçede 1, Altınova ilçesinde 1 olmak üzere toplam 2 büyükbaş hayvancılık işletmesi, Hastalıktan Ari İşletme statüsünde faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Aşılama çalışmaları kapsamında ise Yalova'da bulunan 13 bin 653 büyükbaş hayvanın tamamına yılda iki kez şap aşısı uygulanırken, hayvanların yüzde 81'ine brusella aşısı yapıldı. 25 bin 826 küçükbaş hayvanın tamamı veba aşısı ile korunurken, bu hayvanların yüzde 85'ine brusella, yüzde 78'ine çiçek aşısı uygulandı. Ayrıca halk sağlığının korunması amacıyla 3 bin 950 kedi ve köpeğe kuduz aşısı yapıldı. - YALOVA