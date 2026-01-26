Yalova'da İlk Evim Projesi ile Ev Sahibi Olmanın Sevinci - Son Dakika
Yalova'da İlk Evim Projesi ile Ev Sahibi Olmanın Sevinci

26.01.2026 11:50
Bakan Kurum, Yalova'da İlk Evim Projesi ile ev sahibi olan vatandaşların mutluluğunu paylaştı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim Projesi kapsamında Yalova'nın Kazımiye Mahallesi'nde ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 250 bin sosyal konutluk İlk Evim Projesi kapsamında Yalova'nın merkez ilçesi Kazımiye Mahallesi'nde 34 bin 858 metrekare alana 304 konut inşa edildi. Sosyal konutlarına yerleşen vatandaşların görüntülerini paylaşan Bakan Kurum, ev sahibi Resul Şahin'in 'Dar gelirli insanlara ilaç gibi geldi' sözlerini alıntılayarak, "Sevincin adresi bu kez Yalova. Güvenli, sağlam, uygun fiyatlı yuvalarımızla Türkiye'yi ev sahibi yapıyoruz" dedi.

'SEVİNÇTEN UÇACAK GİBİ OLDUK'

Görüntülerde yer alan Resul Şahin, "Hiç umudum yoktu. Kura çekimleri olduktan sonra bir baktım sağdan soldan millet çağırıyor, 'Resul sana ev çıktı' diye. 'Dalga geçmeyin, şaka yapmayın' dedim, 'Yok yok, valla ismin çıktı' dediler. Geldim, bir baktım gerçekten de çıkmış. Sevinçten uçacak gibi olduk. TOKİ olmasaydı, ev sahibi olmayı hayal bile edemezdim. Çünkü imkanım yok. 6 nüfus bakıyorum, 1 kişi çalışıyordu. Mümkün değil. Böyle bir şey düşünemedim. Allah ön ayak olanlardan, bize bu desteği verenlerden razı olsun. Bu konutlar dar gelirli insanlara gerçekten ilaç gibi geldi" diye konutu.

'500 BİN DEĞİL, 1 MİLYON OLSUN'

Bir başka ev sahibi Zeynep Arslanhan da kurada ev çıktığını duyduğunda inanamadığını belirterek, "Canlı yayını izlerken ismimi görünce çok sevindim. Ama bu kadar güzel ev olacağını düşünmemiştim. Evimi çok seviyorum ve çok mutluyum. İyi ki de başvurmuşum. Her şey çok güzel. Hele manzara süper. Daha temiz hava alıyoruz, orman havası. Balkonda yemeğimi yiyebiliyorum" dedi.

Ferit Arslanhan ise konutların depreme dayanıklı oluşuna dikkat çekerek, "Hem Balıkesir'de hem burada çok deprem oldu. Depremlerde ufak tefek sallandık ama Allah razı olsun devletimiz binayı sağlam yapmış. Ben isterim ki Türkiye'ye komple sosyal konut yapsınlar. 500 bin değil, 1 milyon olsun" diye konuştu.

'İÇİMİZ RAHAT OTURUYORUZ'

Ev sahibi Semra Özkan da "Deprem bölgesindeyiz. 1999 depremini de yaşadık. Çok şükür bizlere bir şey olmadı ama ciddi kayıplar var. Rabb'im rahmet eylesin hepsine. Gördük ki TOKİ'ler hep güvenli. O yüzden içimiz rahat oturuyoruz" açıklamasında bulundu.

