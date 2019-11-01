Son Dakika Haberleri: Yalova'da KBRN tatbikatı düzenlendi
Son Dakika Güncel Yalova'da KBRN tatbikatı düzenlendi

Yalova'da KBRN tatbikatı düzenlendi

6 saat önce

Yalova'da kurumların katılımıyla Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) kaza tatbikatı gerçekleştirildi.

Yalova'da KBRN tatbikatı düzenlendi, System.String[]

Yalova'da kurumların katılımıyla Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) kaza tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat, İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi koordinasyonunda Yalova Devlet Hastanesinde yapıldı.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Sağlık Müdürlüğü, Yalova Belediye Başkanlığı, Çiftlikköy Belediye Başkanlığı, İtfaiye Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Yalova Devlet Hastanesi Başhekimliği ekiplerinin katıldığı tatbikatta, senaryo gereği Kocaeli-Yalova istikametinde yol alan bir tanker Çiftlikköy Köprüsünde yan yattı.

112'ye ulaşan kaza ihbarı üzerine bölgeye gelen 112, AFAD, İtfaiye ekibi ve UMKE KBRN timi, tankerden duman sızıntısı olduğunu tespit etti.

AFAD ve itfaiye ekibinin yaralı olan tanker şoförüne müdahale etmesi ve yaralıyı UMKE KBRN timine teslim etmesiyle devam eden tatbikatta, yaralı 112 ambulansı ile Yalova Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Olay yerinde bulunan ve kendi imkanları ile acil servise ulaşan yaralılar ise, hastane içerisinde gerekli triaj alanından geçirilerek KBRN Ünitesine alındı.

Temizlendikten sonra izolasyon alnında bir süre gözlem altına alınan yaralıların durumu, eş zamanlı olarak İl Sağlık Müdürlüğü ve kriz merkezine bildirildi.

Tatbikat, ekiplerin görevlerini tamamlanmasının ardından son buldu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:52 Kaynak: AA
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