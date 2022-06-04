Yalova'da Temeli Kayan Evlerde Oturan Mahalle Sakinleri: "Yetkililer Birkaç Bina Yıkılıp Üç Beş Kişi Öldükten Sonra mı Gelecek?"

CHP milletvekilleri Cengiz Gökçel ve Hüseyin Yıldız, Yalova'da sorunlu zemin nedeniyle evlerin temelinin kaydığı Bayraktepe Mahallesi'ni ziyaret etti. Temeli kayan evlerde yaşayan mahalle sakinleri, "Yetkililer birkaç bina yıkılıp üç beş kişi öldükten sonra mı gelecek? Gece gündüz uykularımız kaçıyor" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçeli ile CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Genel Merkezi'nin 51 ilde planladığı saha çalışması kapsamında; Yalova'da sivil toplum kuruluşlarını ve meslek odalarını ziyaret etti, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Gökçel ve Yıldız, zemini sorunlu olduğu için evlerin temelinin kaydığı Bayraktepe Mahallesi'ne gitti. Büyük çatlak ve yarıkların göründüğü evlerde yaşayan yurttaşlar, "Yetkililer birkaç bina yıkılıp üç beş kişi öldükten sonra mı gelecek? 49 yıldır burada oturuyorum. Bu binaya yaptığım masraf kadar İstanbul'a beş katlı ev yapardım. Gece gündüz uykularımız kaçıyor. Buraların hale böyle" dedi.

CHP'li Gökçel, binaların bir yıldır hasarlı olması ve müdahale edilmemesine "Yalova Valiliği'nin, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün, hepsinin haberi var ama kimse gelip müdahale etmiyor" dedi. Vatandaşların yaşadığı evlerin depreme dayanıklı olmayacağını dile getiren CHP'li Gökçel binaların bu şekilde kullanılmasının büyük risk olduğunu vurguladı.

Binaları inceleyen Gökçel'e, Yalovalı vatandaş "Yatmayan bina gösterir misiniz burada" dedi. CHP heyeti, sorunun çözümü için konunun takipçisi olacağını belirtti.