Yalova\'da Turizm Dolandırıcılığı Davası

YALOVA'da, otellerinde devre mülk ve ücretsiz tatil yapma vaadiyle ağırladıkları 36 bin kişiyi, özel ikna eğitimi aldırdıkları kişilere telefonla aratıp, görüşme sağlatan ve sözleşme imzalatarak, 10 milyar liradan fazla dolandırdığı öne sürülen, aralarında reklam yüzü oyuncu Yusuf Atala'nın da (68) yer aldığı 6'sı tutuklu 38 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuklu 6 sanığın ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verdi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda mağdur kişilerin şikayetleri üzerine yaptığı araştırmada turistik bir otel ve tesislerin yöneticilerinin iletişime geçtikleri kişileri ücretsiz tatil vaadiyle davet edip, psikolojik baskı uygulamak suretiyle devre mülk hissesi satma vaadiyle sözleşme imzalatıp dolandırdığını belirledi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izin sonrası yapılan teknik ve fiziki takiple 10 Haziran 2024'te şüphelilerin yakalanması için Yalova merkezli İstanbul, Aydın, Adana ve Kütahya'da eş zamanlı ve sonrasında da farklı zamanlar da operasyonlar düzenlendi. Gözaltına alınan çok sayıdaki şüpheliden 9'u tutuklandı.

9 TUTUKLUDAN 3'Ü TAHLİYE OLDU

Sanık avukatlarının tutuklamalara yaptığı itiraz üzerine tutuklu bulunan Celal Okay, Nilay Tekbaş ve Mehtap Coşkuntuna, adli kontrol tedbirlerinin uygulanması koşuluyla tahliye edildi. Karaderili Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Karaderili, oyuncu Yusuf Kemal Atala, Çağatay Kermen, Koray Öngen, Kaan Karaderili ve Aral Sarıtürk'ün ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

DURUŞMAYA 5 TUTUKLU SANIK SEGBİS ARACILIĞIYLA KATILDI

Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün 6'sı tutuklu 38 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanıklardan Orhan Karaderili, Yusuf Atala, Çağatay Kermen, Koray Öngen ve Kaan Karaderili bulundukları cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Diğer tutuklu sanık Aral Sarıtürk ise duruşma salonunda hazır bulundu. Sanık avukatları yargı paketi çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık suçunun, ağır ceza mahkemelerinin görev alanından alınarak asliye ceza mahkemelerine verildiğini hatırlatıp, tutuklu sanıkların tahliyelerine talep etti. Savcı ise 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

'BEN DOLANDIRICI DEĞİLİM'

Duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanık Orhan Karaderili, dolandırıcı olmadığını savunarak, "İddianamedeki suçlamaların hiçbiri somut delil değildir. Ben daha neden suçlandığımı bilmeden her yerde suç örgütü olduğum paylaşıldı. Benim bir sürü tesisim var ve herkes bu tesiste konaklıyor. Daha önceki ifadelerimi tekrarlıyorum. Ben dolandırıcı değilim" ifadelerini kullandı.

6 SANIĞA EV HAPSİ KARARI

Mahkeme heyeti ara kararını açıklayarak; tutuklu bulunan şirket sahibi Orhan Karaderili, oyuncu Yusuf Atala, Çağatay Kermen, Koray Öngen, Kaan Karaderili ve Aral Sarıtürk'ün ev hapsi koşuluyla tahliyelerine karar verip, duruşmayı erteledi.