Yalova'da yaban hayat fotokapanlarla görüntülendi - Son Dakika

Yalova'da yaban hayat fotokapanlarla görüntülendi

YALOVA Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından ormanlık alana kurulan fotokapanlarda, yaban domuzu, ayı, çakal ve yaban kedisi görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yalova Şubesi ekipleri, 'Yalova'nın Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi' kapsamında belirlenen koordinatlara, fotokapanlar kurdu. Kurulan fotokapanlarla, yaban kedisi ve ayı türlerinin takibinin yanı sıra ilde yaban hayatı popülasyonunu belirleme ve envanter çalışmalarının yapılması amaçlandı. Merkeze bağlı Güneyköy ile Armutlu ilçesinde kurulan fotokapanlarla çakal, ayı, yaban kedisi, tilki, porsuk ve yavrularını emziren yaban domuzu görüntülendi.