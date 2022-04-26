Yalova'daki fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Yalova'daki fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı

26.04.2022 16:16
Yalova'daki fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Yalova'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Yalova'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı. Fuhşa zorlanan 6 kadın ise kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler Mahallesi Gazipaşa Caddesi üzerinde kiraladıkları günübirlik evlerde Özbekistan, Azeri, Türk kadınları 3 ayrı evlerde barındıran ve fuhşa zorlayan şahısları fiziki ve teknik takibe aldı.

Kadınlar yaşı küçük çocuklarla fuhuş yaptırtıldı

E.B, D.B., H.N., isimli şahısların cep telefonlarında ekli erkek müşterilere kadın fotoğrafların anlık yayın yaparak müşteri temin ederek eve yönlendikleri, fuhşa gelenlerin arasında yaşı küçük çocukların bulunduğu tespit edildi. Polis ardından şahıslara yönelik 2 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda N.R, K.M., S.E., M.A., O.N., Z.K. adlı kadınlar kurtarıldı.

İlişki sayıları not tutuldu

Polisler operasyon yaptığı adreslerde yaptığı aramada suçtan elde edilen bin 760 TL, para ile kadınların ilişki sayılarının tutulduğu not defteri ile müşteri temin etmelerinde kullandıkları 5 adet cep telefonu ele geçirildi.

E.B., D.B., H.N. gözaltına alındı. Operasyonda 66 erkek şahsın bilgisine başvuruldu.

5 yabancı uyruklu kadın ülkelerine gönderilmek üzere deport işlemlerinde başladı.

Adli mercilere sevk edilen 1 kişi adli kontrol Kararıyla serbest bırakılmıştır. Diğer karıkoca 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YALOVA

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Bahçelievler Mahallesi, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'daki fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalova'daki fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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