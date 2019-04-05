Son Dakika Haberleri: Yalova Fatih Erbakan: İktidarımızda İşçi, Memur, Emekliye Yüzde 50 Zam Yapacağız

Yalova Fatih Erbakan: İktidarımızda İşçi, Memur, Emekliye Yüzde 50 Zam Yapacağız

35 dakika önce

Fatih Erbakan: İktidarımızda işçi, memur, emekliye yüzde 50 zam yapacağızİsmail ÖZTÜRK- Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - YALOVA'da, Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı'nın açılışına katılan Genel Başkan Fatih Erbakan, "İktidarımızın ilk senesinde işçi, memur ve emekli maaşlarına yüzde 50...

Fatih Erbakan: İktidarımızda işçi, memur, emekliye yüzde 50 zam yapacağız

İsmail ÖZTÜRK- Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - YALOVA'da, Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı'nın açılışına katılan Genel Başkan Fatih Erbakan, "İktidarımızın ilk senesinde işçi, memur ve emekli maaşlarına yüzde 50 zam yapacağız" dedi.

Yalova'da, Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı binasının açılışı için tören düzenlendi. Törene katılan Genel Başkan Fatih Erbakan, iktidara gelmeleri halinde işçi, memur ve emekli maaşlarına yüzde 50 zam yapacaklarını söyledi. 'Yaşanabilir Türkiye' için yola çıktıklarını dile getiren Erbakan, "82 milyon vatandaşın gelir düzeyini, en azından gelişmiş ülkeler seviyesine çıkaracağız. Adil bir gelir ve servet dağılımı yapacağız. İşçi, memur ve emekli maaşları üzerinden alınan vergilerin hepsini tamamıyla sıfıra indireceğiz. Elektrik, su ve doğal gaz gibi temel ihtiyaçları belli bir asgari düzeye kadar devlet olarak ücretsiz olarak sağlayacağız. Geçmişimizden, mirasımızdan aldığımız güçle iktidarımızın ilk senesinde işçi, memur ve emekli maaşlarına yüzde 50 zam yapacağız Allah'ın izniyle. Geçmişte yaptık; yine geleceğiz, yine yapacağız" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, il binasının açılış kurdelesini kesti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:13 Kaynak: DHA

Memur, İşçi, Necmettin Erbakan, Güncel
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