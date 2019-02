Yalova Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Osman Kendir Açıklaması

Yalova Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Osman Kendir Marmara Denizi'nde yaşanan 4 büyüklüğündeki sarsıntı ve sonrasında bir biri ardında meydana gelen 5 sarsıntının öncü deprem olmadığını söyledi.

Yalova Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Osman Kendir Marmara Denizi'nde yaşanan 4 büyüklüğündeki sarsıntı ve sonrasında bir biri ardında meydana gelen 5 sarsıntının öncü deprem olmadığını söyledi. Kendir, "Ancak büyük depremi her an bekliyoruz" dedi.



Merkez üssü Marmara Denizi olan 4.0 büyüklüğündeki deprem Yalova ve bölgedeki diğer illerde de hissedildi. Sarsıntı halkta korkuya da neden oldu. Bunun üzerine bir açıklama yapan Yalova Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Osman Kendir, "Orta Marmara fayı üzerinde meydana gelen Ml: 4.0 büyüklüğündeki deprem sonrası toplamda 5 adet deprem oluşmuştur. Öncelikle 4.0 büyüklüğündeki depremden sonra meydana gelen bu depremler ilk depremin artçıları olup geneline baktığımızda bir öncü deprem değildir. Bu kapsamda oluşan depremin sayısı nedeniyle endişe edilecek bir durum yoktur. Ancak şu bir gerçektir ki bu bölgede büyük bir depremi her an beklemekteyiz ve bu deprem olmadan önce de tedbir almalıyız. Kartal'da meydana gelen binanın yıkılması bize gösteriyor ki binalarımız bir sarsıntı bile olmasına gerek kalmadan yıkılmaktadır. Zemin-yapı ilişkisi kurulmuş sağlam binalarda oturmalıyız" dedi. - YALOVA

