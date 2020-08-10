Yalova polisinden ruhsatsız silah operasyonu - Son Dakika

Yalova'da uyuşturucu satışı ile gündeme gelen Bağlarbaşı Mahallesi'nde Emniyet Müdürlüğü tarafından 8 eve düzenlenen eş zamanlı operasyonda ruhsatsız tüfekler ve tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Yalova Emniyeti, Bağlarbaşı Mahallesi'nde meskun mahalde ateş etme ve uyuşturucu ticaretine yönelik 8 eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Çok sayıda polisin katılımı ile gerçekleşen operasyonda sabah 06: 00 sularında belirlenen evlere baskın yapan polis ekipleri yapılan aramada 3 adet pompalı tabir edilen tüfek, 1 adet 9mm tabanca, 38 adet 9mm çapında mermi ve pompalı tüfeklere ait fişekler ele geçirdi. Evlerdeki aramada narkotik suçlar nedeniyle aranan Ş.K ve E.C ile evlerinde ruhsatsız silah ve mermi ele geçirilen E.Y ile U.M gözaltına alındı. Şahıslar hakkında genel güvenliğin tehlikeye düşürülmesi, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından suç duyurusunda bulunuldu. - YALOVA