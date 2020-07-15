Yalovalı şehitler 15 Temmuz'da unutulmadı - Son Dakika

Yalovalı şehitler 15 Temmuz'da unutulmadı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Yalova'da bulunan Asker ve Polis Şehitlikleri ziyaret etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Yalova'da bulunan Asker ve Polis Şehitlikleri ziyaret etti. Yalova Valisi Muammer Erol başkanlındaki il protokolü mezarlara karanfil bırakıp şehitlerin kabirleri başında dualar ettiler.


15 Temmuz 2016 tarihinde ordunun ve devlet kurumlarının içerisine sızan hainlerin gerçekleştirmek istediği darbe kalkışması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti ile meydanlara dökülen Türk halkının sinesinde bozguna uğratılmıştı. O karanlık gecede 251 kişi şehit olurken yaralanan 2 bin 196 kişi ise Gazi unvanı aldılar. O günden sonra Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanmaya başlanan 15 Temmuz'un 4. yıl dönümünde Yalova'da da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kurum müdürleri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlardan oluşan kalabalık bir grup Yalova Asker Şehitliği ve Yalova Polis Şehitliği'ni ziyaret ettiler. İlk olarak Asker Şehitliği'ne gelen Vali Erol ve il protokolü saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktılar. Kuran'ı Kerim okunması sonrasında şehitlerin ruhları için duayı Yalova Müftüsü Cevdet Cemal Çıkrık yaptırdı. Günün ikinci anma programı ise Polis Şehitliği'nde gerçekleşti. Yalova Valisi ve Beraberindekiler şehit polisleri de mezarları başında anarak dualar ettiler. Vali Muammer Erol şehit polislerin aileleri ile de bir süre sohbet etti. - YALOVA

Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 15:44 Kaynak: İHA

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