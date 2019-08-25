Yamaç Paraşütü Süper Final Test Şampiyonası ilk kez Türkiye'de başlıyor

Yamaç Paraşütü Süper Final Test Şampiyonası ilk kez Türkiye'de Aksaray'da gerçekleştirilecek. Yarın startı verilecek olan yarışma için bugün test uçuşları Hasan Dağı'nda başladı.



İlk kez Türkiye'de gerçekleştirilecek olan Yamaç Paraşütü Süper Final Test Şampiyonası yarışması için test uçuşları başladı. Hasan Dağı'nda yarın başlayacak olan Yamaç Paraşütü Süper Final Test Şampiyonası için 35 ülkeden 120 sporcu katılım sağlarken, Türkiye'den de 10 milli takım sporcusu katıldı. Bugün test uçuşları başlayan yarışma kapsamında Aksaray semaları paraşütçülerle süslendi. 120 sporcu test uçuşu gerçekleştirirken, 7 gün sürecek olan yarışma 31 Ağustos'ta son bulacak.



Türkiye Hava Sporları Federasyonu Aksaray Temsilcisi Abdullah Kahraman, 35 ülkeden 120 sporcunun katıldığını belirterek, "120 sporcumuz var. 35 ülkeden katıldılar. Türkiye'den 10 milli takım sporcumuz var bunların içinde. Geri kalanının tamamı yabancı sporcularımız. Yamaç Paraşütü Süper Final Test Şampiyonası Yarışması, yani futboldaki şampiyonlar ligi şampiyonluğunun test maçı gibi. Bu Türkiye'de yapılıyor. Bu yarışma ilk defa Türkiye'de yapılıyor. Önümüzdeki yıl da süper finalin kendisini yapmayı planlıyoruz. O yüzden şimdi test yarışmasını yapıyoruz. Uçuşlar 7 gün sürecek. Bugün başladık, bugün antrenman uçuşları ile başlıyoruz. 31 Ağustos'ta da bitecek. 31 Ağustos'ta aynı zamanda Türk Yıldızlarımız şampiyonanın kapanışı için gösteri uçuşları yapacak" dedi.



Paraşüt sporcusu Mustafa Ulutaş ise, "25 senedir bu sporu yapıyoruz. Ülkemizi daha iyi bir şekilde temsil etmek için yapıyorum. Biz daha çok gelen misafirlerin burada çok güzel uçuşlar yapmalarını hedefliyoruz. Zaten biz bu sporu burada organize etmekle birçok şeyi başardık" şeklinde konuştu. - AKSARAY