Yamaç paraşütüyle 1900 metrede koronavirüs uyarısı - Son Dakika

Yamaç paraşütüyle 1900 metrede koronavirüs uyarısı
18.12.2020 12:21
BİNGÖL Üniversitesi'nde memur olarak görev yapan Mustafa Kurt (43), 1900 metre yükseklikte yamaç paraşütü ile yaptığı uçuşla, koronavirüs tedbirlerinin yazılı olduğu afişle uyarıda bulundu.
BİNGÖL Üniversitesi'nde memur olarak görev yapan Mustafa Kurt (43), 1900 metre yükseklikte yamaç paraşütü ile yaptığı uçuşla, koronavirüs tedbirlerinin yazılı olduğu afişle uyarıda bulundu.
Bingöl Üniversitesi'nde memur olarak görev yapan yamaç paraşütü tutkunu Mustafa Kurt, merkeze bağlı Gözeler köyünde 1900 metre yükseklikten uçarak, açtığı afişle koronavirüs tedbirlerine uyulması konusunda uyarıda bulundu. Sosyal mesafe, temizlik ve hijyen konusunda uyarıda bulunan Kurt, "Öğrencilerin sağlığını düşünüyoruz. Sağlığınız için temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyunuz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle" sözleriyle öğrencilere de mesaj verdi.
Son Dakika Korona yokmuşçasına eğlenip bir de 'Canınız çeksin' notuyla paylaşım yaptılar Adem Büyük'ten futbol yorumcularına sert tepki: İzleme ağabey o zaman Elektrik akımına kapılan işçi feci şekilde can verdi! Yakınları gözyaşlarına boğuldu "Üniversiteler fuhuş yuvası" diyen profesöre, Ece Üner'den zehir zemberek sözler: Bu durumda sen ne oluyorsun? Birlikte alkol aldıkları adamı kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldürdü Tarihe büyük saygısızlık! 2 bin yıllık Herkül'ü delik deşik ettiler, asasını çaldılar Ukrayna Savunma Bakanı Taran: Ordumuzu modern silahlarla donatmak için Türk İHA'lara ihtiyacımız var Temizlik işçisi yolda bulduğu 270 bin dolarlık çeki polise teslim etti