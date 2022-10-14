Olay, dün saat 17.00'de Manavgat ilçesi Oymapınar Baraj Gölü orman sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sahada ağaç kesme faaliyeti icra eden bir şahsın, yamaçtan düşen kaya parçası nedeniyle sol ayağı kırıldı. 112 arayarak yardım talebinde bulunan şahıs için helikopter desteği istendi. Durum Antalya İl AFAD Müdürlüğü tarafından bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Helikopteri görevlendirildi.

Kaynak: İHA

Helikopter, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yamaçta ayağı kırılan şahsa helikopter ile nefes kesen kurtarma - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.