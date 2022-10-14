Yamaçta ayağı kırılan şahsa helikopter ile nefes kesen kurtarma - Son Dakika
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Yamaçta ayağı kırılan şahsa helikopter ile nefes kesen kurtarma

14.10.2022 11:36

Yamaçta ayağı kırılan şahsa helikopter ile nefes kesen kurtarma Helikopter yardımı ile alınan şahıs sağlık ekiplerine teslim edildi Antalya'nın Manavgat ilçesinde düşen kaya parçası nedeniyle sol ayağı kırılan şahıs, Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından bulunduğu yamaçtan alınarak...

Yamaçta ayağı kırılan şahsa helikopter ile nefes kesen kurtarma

Helikopter yardımı ile alınan şahıs sağlık ekiplerine teslim edildi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde düşen kaya parçası nedeniyle sol ayağı kırılan şahıs, Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından bulunduğu yamaçtan alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, dün saat 17.00'de Manavgat ilçesi Oymapınar Baraj Gölü orman sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sahada ağaç kesme faaliyeti icra eden bir şahsın, yamaçtan düşen kaya parçası nedeniyle sol ayağı kırıldı. 112 arayarak yardım talebinde bulunan şahıs için helikopter desteği istendi. Durum Antalya İl AFAD Müdürlüğü tarafından bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Helikopteri görevlendirildi.

Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından bulunduğu yamaçtan alınan şahıs Antalya Süleyman Satır Helikopter Pisti'nde sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastanede tedavisi süren şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Helikopter, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yamaçta ayağı kırılan şahsa helikopter ile nefes kesen kurtarma - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yamaçta ayağı kırılan şahsa helikopter ile nefes kesen kurtarma - Son Dakika
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