Yamaçta Mahsur Kalan Keçiler 5 Saat Süren Operasyonla Kurtarıldı
1 saat önce
Yamaçta mahsur kalan keçiler 5 saat süren operasyonla kurtarıldıMERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde yamaçta mahsur kalan 2 keçiyi, Arama Kurtarma Derneği ekipleri 5 saat süren operasyonla kurtardı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:56 Kaynak: İHA
Yamaçta mahsur kalan keçiler 5 saat süren operasyonla kurtarıldı
MERSİN - Mersin
'in Erdemli
ilçesinde yamaçta mahsur kalan 2 keçiyi, Arama Kurtarma Derneği ekipleri 5 saat süren operasyonla kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, ilçenin Üçtepe
mevkisinde kırsal alanda bulunan bir yamaçta 2 keçi mahsur kaldı. Bunun üzerine harekete geçen AKUT Mersin ekibinden 4 gönüllü, yamaçta 30-35 metre aşağıda bulunan 2 keçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Halatlarla keçilerin bulunduğu bölgeye inen ekipler, 2 keçiyi yine halat yardımıyla yukarı çekti. 5 saat süren operasyon sonucunda kurtarılan keçiler, sahibi Hasan Gökçe
'ye teslim edildi.
Keçilerini sağlıklı bir şekilde kurtaran ekibe teşekkür eden Gökçe, hayvanlarını alarak bölgeden uzaklaştı.
Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Karşılayanlar Arasında Yer Aldı
Bahçeli'nin Seçim Tekrarı Çıkışına İmamoğlu'ndan Yanıt: O Zaman İki Ayda Bir Seçim Yapalım
Elçin Sangu'nun Hangi Partiye Oy Verdiği Ortaya Çıktı